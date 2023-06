Después de meses de espera por fin se estrenó Secret Invasion en Disney+ este miércoles 21 de junio. Con un primer capítulo con hartas sorpresas, los fanáticos ya comentan en redes sociales los detalles del episodio que dejó a más de alguno con dudas y muchas preguntas.

Con casi una hora total de duración, ya vimos a Nick Fury volver a la Tierra desde el espacio para detener la invasión de un grupo de Skrulls quienes ya se infiltraron en distintos lugares del mundo.

¿Quién muere?

ATENCIÓN: Esta nota contiene spoilers de Secret Invasion, si no has visto el capítulo no continúes leyendo.

El primer capítulo de Secret Invasion titulado “Resurrección” nos reveló más detalles de los problemas que tiene que enfrentar Nick Fury con su vuelta al planeta Tierra.

Y es que conocemos que un grupo de Skrulls se encuentra actualmente infiltrándose en distintos puntos del planeta y también en puestos de poder, con el fin de crear caos en el mundo y así poder conquistar la Tierra y transformarla en su hogar.

El capítulo nos dió contexto y además estuvo marcado por dos muertes. El agente Ross fue asesinado durante los primeros minutos del episodio a manos de Talos, quién aún se encuentra colaborando con Fury luego de ser exiliado de su gente.

Aquí descubrimos que el supuesto agente Ross era un Skrull más que se estaba dedicando a detener cualquier prueba que los humanos puedan tener sobre los planes de Gravik.

Otra de las grandes muertes se vivió al final del capítulo en donde vimos a Maria Hill morir a manos de Gravik, quien tomó la forma de Nick Fury para asesinarla de un disparo luego de causar caos en Moscú.

Aún no sabemos si Maria Hill era un Skrull o no, ya que la serie en este primer episodio nos hizo dudar sobre la verdadera identidad de los personajes a medida que los minutos iban avanzando.

Recuerda que puedes ver la serie de Secret Invasion todos los días miércoles en Disney+. Con aún 5 capítulos restantes, la serie protagonizada por Samuel L. Jackson aún tiene detalles por revelar.