El último domingo, Gran Hermano fue testigo de una emotiva eliminación en la cual Fernando “Bambino” Altamirano, por segunda vez, se vio obligado a abandonar la casa debido a la decisión del público. El jugador había regresado al programa hace algunas semanas gracias al voto de los televidentes.

En su segundo paso, Bambino protagonizó distintos momentos que fueron bien recibidos por los televidentes a través de las redes sociales. En conversación con Red Carpet, el ex jugador de Gran Hermano entregó detalles de su nuevo paso por el encierro y sus planes tras su eliminación.

El paso positivo de Bambino por Gran Hermano

A pocos días de su salida, el joven deportista reveló que ha recibido mucho cariño por parte de los televidentes del reality. “Con un balance super positivo, van pocos días, han sido bien intensos, bien movidos, no he dormido nada, pero toca, es parte d. A todos les pasa cuando salen, se duerme poco… estoy pasándola muy bien, estoy viviendo un bonito presente”.

A través de las redes sociales también ha recibido la aprobación de un gran número de los cibernautas. “Dio un vuelco de 360 grados, pero me lo tomo con humildad, como siempre me tomé todo, las críticas, bajo perfil, calladito, sin atacar a nadie, ahora también el cariño y los elogios me los tomo de la misma manera. Tampoco creyendo dios, un rockstar, nada, agradecido de la gente. Creo que cuando uno ya pasa a ser personaje público se debe a la gente y al público que lo quiere. Agradecido de eso”.

Para este segundo paso señaló que pudo reflexionar sobre alguna de las cosas que ocurrieron durante el primer ciclo del programa. “Me di cuenta de que cometí errores, que me equivoque en ciertas cosas y lo importante que de esos errores uno tiene que aprender en la vida y no cometer los mismos después en una segunda oportunidad”, expresó.

“El Seba me dijo “viniste a limpiar tu imagen, ahora estás haciendo aseo”, bueno de eso se trata. Se trata de que si te equivocas o no hiciste algo, después hacerlo, arreglarlo. Eso fue, tomar esta segunda oportunidad con más tranquilidad, pasarlo bien, bailar con las chiquillas, generar contenido, ayudar en la casa, ser un aporte”, añadió.

¿Quién cree que ganará Gran Hermano?

Tras ser consultado sobre quién cree que será él o la ganadora de los 30 millones en la gran final que está a solo semanas de realizarse, señaló que es posible que quien se lleve el premio sea uno de los “Cuatro Fantásticos”.

“Creo que las ganadoras serán Coni o Pincoya, más Coni, porque tiene un fandom impresionante. Si gana Coni, Pincoya o Hans, bien, han pasado por muchas cosas, son gente de esfuerzo, de sacrificio, les ha tocado pasar hartas cosas en su vida, así que cualquiera que gane de ellos tres se lo merece”, señaló.