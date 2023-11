Gran Hermano vivió una nueva y emotiva eliminación el pasado domingo en donde Fernando “Bambino” Altamirano se convirtió en el nuevo jugador que debió abandonar la casa por decisión del público por segunda vez. El conocido jugador reingreso hace algunas semanas al programa a través del repechaje por público

Tras su estadía en su segunda instancia en la casa más famosa del mundo, el joven se ganó el cariño del público y protagonizó varios momentos que impactaron e hicieron reír a los televidentes.

En conversación con Red Carpet, el ex jugador de Gran Hermano entregó detalles de su nuevo paso por el encierro y sus planes tras su eliminación.

Su relación con Rai y Alessia

Bambino estuvo presente en el panel cuando Raimundo tuvo un duro cara a cara con Cass Zamorano, tras “infidelidad” a Alessia, con quien estaba iniciando una relación que se formó en el encierro. Acerca de esto, expresó: “Fue sorpresa, uno cuando sale del reality está en una burbuja, no te dejan ver el teléfono, ni ver tele, nada. No sabes qué pasa en el mundo real”.

“Entonces llegué y dije ‘que pasa acá’, wow. Más allá no puedo comentar ni decir algo, porque es un tema que a mí no me corresponde. Es un tema de pareja, siento que no hay que meterse y él tampoco es mi amigo, Alessia tampoco es mi amiga como para dar una opinión, así que tema de ellos”.

Asimismo, señaló que no hubo tensión en la competencia entre ellos. “Con Alessia compartimos poco porque se fue eliminada rápido y después tocó que se fuera el Rai, no compartí mucho con ellos. No son nada especial para mí, excompañeros no más, les deseo mucho éxito y que les vaya bien afuera juntos o separados”.

El paso positivo de Bambino por Gran Hermano

El joven señaló que en esta segunda pasada recibió mucho cariño por parte de los televidentes. “Con un balance super positivo, van pocos días, han sido bien intensos, bien movidos, no he dormido nada, pero toca, es parte d. A todos les pasa cuando salen, se duerme poco… estoy pasándola muy bien, estoy viviendo un bonito presente”.

Igual se refirió al cambio que tuvo con las redes sociales. “Dio un vuelco de 360 grados, pero me lo tomo con humildad, como siempre me tomé todo, las críticas, bajo perfil, calladito, sin atacar a nadie, ahora también el cariño y los elogios me los tomo de la misma manera. Tampoco creyendo dios, un rockstar, nada, agradecido de la gente. Creo que cuando uno ya pasa a ser personaje público se debe a la gente y al público que lo quiere. Agradecido de eso”.

“Me di cuenta de que cometí errores, que me equivoque en ciertas cosas y lo importante que de esos errores uno tiene que aprender en la vida y no cometer los mismos después en una segunda oportunidad”, expresó.

“El Seba me dijo “viniste a limpiar tu imagen”. Ahora estás haciendo aseo”, bueno de eso se trata. Se trata de que si te equivocas o no hiciste algo, después hacerlo, arreglarlo. Eso fue, tomar esta segunda oportunidad con más tranquilidad, pasarlo bien, bailar con las chiquillas, generar contenido, ayudar en la casa, ser un aporte”, añadió.

Su compleja relación con Sebastián Ramírez

Cuando reingresó vía repechaje inmediatamente fue increpado por el Seba, quien se vio muy molesto frente a su regreso, mientras que Bambino decidió no responderle. “Tengo que reconocer que yo entré ahí a meterle leña al fuego. Es lo que quería hacer, quería entrar a webiar** y él enganchó altiro“, agregando que él tomó una postura distinta a la de sus compañeros, quienes se enfrentaban a él. “Yo lo webia**, empezaba a picarse y yo me cagab* de la risa y eso lo descolocaba”.

Asimismo, añadió que a pesar de eso pudieron tener una convivencia tranquila, en donde incluso le dio consejos. “Siento que no es una mala persona, es parte de su show, parte de su personaje”.

Los ganadores de Gran Hermano

Tras ser consultado sobre quién cree que será el primer ganador de Gran Hermano Chile, el joven señaló: “Creo que las ganadoras serán Coni o Pincoya, más Coni, porque tiene un fandom impresionante. Si gana Coni, Pincoya o Hans, bien, han pasado por muchas cosas, son gente de esfuerzo, de sacrificio, les ha tocado pasar hartas cosas en su vida, así que cualquiera que gane de ellos tres se lo merece”.