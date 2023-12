Tierra Brava vivirá una intensa eliminación la noche de este lunes, en donde se revelará quién entre Nicole y la “Guarén”, será la próxima eliminada de la competencia.

En el duelo de salvación, Arturo Longton logró salvarse de ir al duelo, tras lograr el menor tiempo posible a pesar de estar lesionado. Por lo que el duelo final será entre la actriz y la influencer.

¿Quién es la nueva eliminada de Tierra Brava?

En el duelo de esta noche se verá la esperada competencia entre Nicole y la Guarén, en donde la actriz, que ha participado en producciones como Tranquilo Papá y El Camionero, se convirtió en la nueva eliminada del espacio de telerrealidad según revela las filtraciones.

Nicole Block ingresó al encierro hace algunas semanas, en donde señaló previo a su ingreso que “Entro a Tierra Brava porque me encanta el proyecto y creo que el 13 es el canal de los realities, no me podía perder estar en este proyecto y creo que es una tremenda vitrina. Además, quiero ganar. Soy hijita de papá y quiero independizarme y mantenerme sola, y esto puede ser el puntapié para dar este salto en mi vida”.

Las revelaciones del nuevo capítulo

Las historias de amor y desamor continúan en un momento de relajación, donde Nicole le confesó a Fabio que había soñado con él, pero se negó a dar detalles. Fabio le preguntó si era un sueño fuerte, y ella agregó que “estamos conectados sexualmente por los sueños”. “La fiera”, en cambio, expresó su molestia hacia Fabio, alegando que ya no lo soporta porque habla con todas las mujeres que ingresan a la casa-hacienda.

Jhonatan compartió con La Botota sus confusiones con Pamela, ya que durante la mañana ella lo trata bien, pero después le pregunta: “¿Y tú, qué me miras?“. Ante esto, Jhonatan respondió: “Me tienes hasta aquí, estás insoportable”.

Se incorpora un nuevo miembro a la casa-hacienda: “Canelo”.

Más tarde, Matías Vega anunció la llegada de un nuevo participante a la casa-hacienda que “cambiará por completo lo que se ha vivido en el reality”. Así fue como entró a través de los portones un encantador labrador de tres meses de edad, de color chocolate, que se unirá a “Tierra Brava” y será responsabilidad de todos los participantes del reality show.

Vega reveló que el nombre de la mascota es Canelo y consultó a los demás qué les parecía el nuevo integrante. Luis expresó: “Me encantó el ingreso y lo estoy amando“, mientras que La Botota comentó: “Maravilloso, porque echo mucho de menos a mis perritos, así que creo que es el mejor integrante que haya entrado y lo voy a tratar muy bien”.

Las primeras tensiones surgieron después de la llegada de Canelo, cuando Chama notó que Daniela se quedó a cargo del carnet de vacunas y declaró: “Aquí ya no hay equipo y yo voy a velar por el bien de él”.

Ante esto, Chama respondió: “Pero todos vamos a verlo“. Vega tranquilizó la situación y aclaró que Dani solo se encargaría del carnet porque lo guardaría, no porque sería la única responsable de Canelo, ya que todos, como una familia, recibirían a este nuevo integrante.

En tono de broma, Luis Mateucci comentó para molestar a Arturo: “Mira, ya le está copiando a Longton, los perros copian las peores cosas de los seres humanos. El otro es un vago que duerme todo el día y el perro ya hace lo mismo”. La Chama lo enfrentó: “¿Por qué no te callas?”.