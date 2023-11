No fue Viviana: Este es el nuevo eliminado de Gran Hermano y su porcentaje

No queda nada para que Gran Hermano llegue a su esperada final y en un giro inesperado, previo a conocer al ganador, se reveló que esta semana habrá dos nuevas eliminaciones, la primera fue emitida este martes, en donde por decisión del público, un jugador dejó la casa durante la semifinal.

Quienes se encuentran en instancias finales son Jennifer (Pincoya), Constanza, Scarlette, Jorge y Viviana, por lo que el público debe votar para decidir quién se lleva el millonario. Asimismo, Diana Bolocco, la animadora del espacio, reveló que de cara a las últimas placas, los votos se van acumulando para la gran final.

¿Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano?

Como ahora el voto es positivo, el eliminado es quien tenga menos votación del público y el orden de salvación fue entregado de manera aleatoria. La primera salvada fue Jennifer, seguida de Viviana y Constanza, por lo que la decisión final quedó entre Scarlette y Jorge.

Tras el voto del público, el penúltimo jugador en abandonar la casa es Jorge con un porcentaje del 12,42 % de los votos.

“Quiero dedicarle mi participación en el programa y todo lo bueno que puede pasar de aquí en adelante a todos mis compañeros que han sufrido hate. Detrás de cada red social hay una persona, hay una familia”, señaló en su despedida.

“Fueron 6 meses loquísimos, me voy como el único género masculino que quedó aquí dentro. Me voy más que validado. Feliz por mi país. Me voy a estudiar la nueva constitución (…) todos juntos podemos construir un país mejor”, agregó.

¿Cómo votar en la gran final?

A partir de este momento, tu voto se considerará como POSITIVO , determinando que el concursante con la mayor cantidad de votos se convertirá en el ganador de Gran Hermano Chile.

Para participar, simplemente envía un SMS al número 3331 con el nombre del concursante que deseas que SEA EL GANADOR. Además, tienes la opción de votar a través del siguiente enlace y efectuar el pago mediante MercadoPago. En este enlace, podrás seleccionar la cantidad de votos que deseas emitir: 1, 10 o 20 veces, con un costo de $490, $3.990 y $6.990 respectivamente.

Asimismo, puedes utilizar el código QR proporcionado para realizar tu voto de manera cómoda y rápida.