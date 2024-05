El reality ¿Ganar o Servir? Se encuentra en una etapa crucial de su transmisión en lo que será su primer duelo de eliminación, en donde uno de los participantes deberá abandonar la competencia extrema de Canal 13.

Los cuatro duelistas ya están definidos, ya sea por la prueba individual o la nominación de los equipos “Soberanos” y “Resistencia“, por lo que deberán luchar el todo por el todo por permanecer en el espacio.

¿Quiénes son los nominados de esta semana?

La primera prueba de mujeres estuvo centrada en la resistencia, las competidoras tuvieron que sostenerse únicamente de las manos, colgando de un lastre y resistiendo su propio peso sobre una piscina con agua. Allí, Blue Mary se convirtió en la primera nominada del espacio, al caer a los dos minutos.

“Creo que podría haber aguantado bastante más, pero fue un problema de agarre. Lo enfrento con positivismo y voy a darlo todo en la próxima competencia”,

Después de perder en la competencia por equipos, el equipo Resistencia tuvo que enfrentar la “Asamblea de los sirvientes”, en donde tras recibir los votos de Luis, Camila, Faloon y Gonzalo, la segunda nominada fue Cindy.

“Es súper complicado, porque con quien más he estrechado amistad es con Blue, y no pensaba en ir yo a duelo con ella”, expresó la ex árbitra.

El tercer nominado fue Poeta, quien perdió en la primera competencia de hombre en donde se probó su resistencia. “No esperaba durar más de 5 minutos. Miren mis brazos, son palillos de sushi. Por eso estoy contento, me superé. La nominación la miro con altura de miras”, señaló el relator sobre su desempeño.

Mientras que en el capítulo más reciente del reality, se realizó la primera Asamblea del equipo ganador, los Soberanos, en donde Pangal Andrade logró triunfar con su estrategia, llevándose la mayoría de los votos Claudio Valdivia, con 5 nominaciones y quedando en riesgo de abandonar el encierro.