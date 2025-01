Un inesperado romance que involucra al jugador nacional Guillermo Maripán y la influencer Carmen Tuitera salió a la luz este fin de semana en donde la comunicadora Cecilia Gutiérrez se refirió al respecto entregando nueva información.

A través de su caja de preguntas en Instagram un usuario le consultó sobre un supuesto romance entre el actual defensa del Torino de la Liga Italiana y la figura de las redes sociales, en donde la panelista de Primer Plano señaló que se comunicó con los involucrados en el supuesto affaire.

¿Maripán y Carmen Tuitera?

Cecilia Gutiérrez reveló en sus historias que fuentes le indican que ambos si tuvieron un romance. “Que ellos se conocieron en julio por redes sociales, que se habían visto una vez acá en Santiago y que después habían seguido hablando todos los días”.

Agregando que “prácticamente era una relación porque hablaban todos los días con cariño, se contaban las cosas, se despedían a la noche… bueno, una relación a distancia, y que eso había durado hasta por lo menos fines de diciembre”.

Gutiérrez comentó con Carmen Tuitera, pero que ella no quiso referirse al tema “No me lo negó, ni me lo afirmó, pero me dijo ‘le deseo lo mejor, le tengo cariño’. Y ojalá que vaya todo bien con su guagua’”.

Maripán por su parte, si le contestó señalando que eran amigos y que solamente se han visto una vez. “Pero lo que me dicen las personas a las que les pregunté es que efectivamente ellos hablaban mucho, o sea que era más que una amistad, y se trataban como pareja, como cariño, qué sé yo”.

