Una de las amistades dentro del encierro de ¿Ganar o Servir? al parecer estaría llegando a su fin. Esto luego de que Faloon y Gala Caldirola se enfrentaron tras una tensa jornada de nominación, la cual terminó con Pangal Andrade, el capitán de “Soberanos” en zona de riesgo.

Durante la ceremonia de nominación, la española decidió nominar a su amiga como estrategia para salvar a su capitán. Lo que generó la molestia de la ex Yingo.

“Voy a tomar esta decisión en este momento, solo por como han estado yendo las cosas. Quiero que se entienda, no es por entrar en conflicto con nadie, pero es únicamente porque quiero proteger a mi equipo, que es el que está conmigo”, comenzó señalando Gala para luego escoger a Faloon.

Gala nomina a Faloon

“Más allá de la afinidad, esto es un juego y aquí somos un equipo y que Pangal haría lo mismo por mí. No hay nada personal, esto es un juego”, expresó la española.

Por su parte, Faloon respondió: “Exactamente y así lo voy a tomar, como un juego. Si a mi en algún momento me toca nominarte, lo voy a hacer y no voy a sentir ninguna culpa”.

Más tarde, mientras conversaba con Raimundo, Gala manifestó que le molestó lo ocurrido. “Es súper hipócrita”, agregando que ella hizo lo mismo. “Votó a Pangal por las mismas razones que yo la voté a ella. Pangal es un súper soporte para el equipo, ¿cómo voy a querer que se vaya?”.

“Es muy difícil encontrar la armonía entre todos, porque hay gente que busca razones para enojarse”, agregó.

Mariela nomina a Faloon

Durante la nominación, la periodista también votó por Larraguibel. “Me parece muy triste que una persona que tuvo la posibilidad de posicionarse en un medio durante muchos años sin ser nadie esté botando eso a la basura, demostrando que no tiene ninguna habilidad para quedarse en esta casa”.

“Porque no es capaz de brillar por ningún talento más que no sea el gritar, el insultar o pretender que cualquiera de los hombres que entra aquí se fije en ella. Como dice Amanda, menos es más y tú eres la menos relevante de tu equipo”, expresó Sotomayor.