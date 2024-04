El periodista deportivo Fernando Solabarrieta alzó la voz tras una serie de rumores que hablaban sobre los motivos de su separación con Ivette Vergara, los cuales apuntaban a un quiebre por causa de una desenfrenada fiesta.

“Ese habría sido el motivo de la nueva ruptura entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara”, expresó el periodista Luis Sandoval en el programa “Que te lo digo de Zona Latina”.

Luego de que estos rumores salieron a la luz, el comunicador magallánico se refirió a la relación actual con la conductora de televisión, confirmando el quiebre.

Fernando Solabarrieta revela separación de Ivette Vergara

A través de un mensaje por WhatsApp enviado a Sergio Rojas, el animador señaló: “Hace un mes no estoy con Ivette Vergara, hace un mes tomé la decisión de armar mi bolso e irme al departamento de mis papás que, es cierto, queda ubicado donde señaló Luis Sandoval”,

“Estoy soltero y sí, he podido darme el tiempo para distraerme con amigos y amigas”.

Rumores sobre las razones del quiebre

En el programa de farándula Que te lo digo, Luis Sandoval comentaron que el supuesto hecho que desató el quiebre ocurrió hace algunos días en la comuna de Providencia. “Un escándalo de proporciones se generó al interior de un departamento. Había risas, supuestamente corría el trago para allá, corría el trago para acá, había mujeres hermosas”.

“Fernando nuevamente llega en muy malas condiciones, Ivette dice ‘esto ya no da para más, nosotros ya lo conversamos, incluso te fuiste a hacer un tratamiento en extranjero’”, comenzó narrando Sergio Rojas, para luego agregar; “y no se retira solo en personal, sino que también en lo laboral, entiendo que ya no continúa en la radio, en este proyecto que se llamaba ‘Marca Personal’”.

En el programa señalaron que quien puso punto final a la relación fue la conductora de televisión.

“Lo iba a buscar a todos los antros de bohemia capitalina, porque a Solabarrieta le gusta la fiesta. Por eso lo echaron de TVN, cuando quedó el escándalo con la selección. Entonces yo creo que la Ivette dijo ‘basta’”, expresó Sergio Rojas.

Revisa el registro a continuación