Blue Mary se fue con todo y sin filtro contra su compañera de reality Oriana Marzoli, en donde tras protagonizar distintas discusiones con la española en ¿Ganar o Servir?entregó detalles sobre la mala relación entre ambas, dando su sincera opinión sobre la ganadora de “Volverías con tu ex”.

Esta semana se emitió el capítulo en donde la locutora y la influencer se enfrentaron duramente. “Tienes que ponerte dientes de oro para que te vean, para brillar un poquito, imagínate al nivel que hemos llegado”, le comento Oriana mientras discutían.

Blue Mary se lanza contra Oriana

En conversación con La Cuarta, fue consultada sobre la mala relación entre ambas, en donde señaló: “No tolero a Oriana. Me parece una persona muy insoportable. O sea, a mí de verdad que me genera rechazo, porque no me gusta la gente despectiva y que trata mal a otras personas”.

Agregando que la española trata mal a las personas. “Tiene esta hue… como de sentirse superior que de verdad me carga y, de hecho, yo la molesto ahora porque le digo como que es ella la que tiene el magíster en reality. Ella es muy de sacar el currículum a la mesa, de decir ‘he estado en cuatro realities’ y eso a mí no me importa”.

De igual manera agregó que eso le molesta mucho. “Sus aires de superioridad de mirar en menos a los demás es, de verdad, terrible, y también siento que es como una persona superficial que se basa como en que ‘no tienes clase’ o ‘yo tengo clase y tú no’… trata de ordinaria a todo el mundo, tiene formas despectivas de tratar, como de inútiles, y cosas que no van conmigo y me desagradan”.

Blue Mary añadió que Oriana “Habla todo el día de marcas, como que de Italia y la hue… Hay cosas que para mí son de una persona muy hueca… para mí una persona se define por sus valores y no por lo que estudió ni si hizo 5 o 10 realities. Eso para mí no te define”.

A pesar de todo señala que ella puede aguantar los ataques, sin embargo, no todos son como ella. “A mí me molesta ver su trato hacia mí y hacia las otras personas. Igual yo soy cuero de chancho, entonces como que me trate mal a mí no me afecta, pero yo me pongo en el lugar y digo ¡guau! Si le hubiera tocado una hue… más débil, podría hacer lo que quisiera con ella, con su actitud. Entonces, en general, no me gusta”.