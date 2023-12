En un martes lleno de sorpresas, Viña 2024 anunció a los humoristas que estarán presente en la nueva edición y los días en que se subirán a la Quinta Vergara.

En una conferencia de prensa en donde estuvieron presentes los animadores del evento, Francisco Saavedra y María Luisa Godoy, junto a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se revelaron los nombres de quienes tendrán la misión de hacer reír al público durante el 25 de febrero hasta el 1 de marzo.

Algunos se enfrentarán por primera vez al público de la quinta, mientras que otros se repetirán el plato tras exitosas presentaciones en los certámenes anteriores. Conoce a continuación el cártel completo de la próxima edición del Festival de Viña del Mar.

¿Qué humoristas estarán en Viña 2024?

La primera confirmada fue Alison Mandel, quien se presentará durante la primera noche del evento, donde también se presentará Alejandro Sanz y Manuel Turizzo.

La comediante, ex integrante del Club de la Comedia, se subirá por segunda vez al escenario de la Quinta Vergara, tras su exitosa participación durante la edición 2018, en donde obtuvo todos los premios. La también actriz ha participado en cintas como No estoy Loca, Sin Filtro y Mujeres Arriba.

Javiera Contador se presentará la segunda noche, es decir, el lunes 26 de febrero, día que también se presentará Andrea Bocelli y Miranda!. La actriz y comediante se subió por primera vez a la quinta el 2020, en donde su actuación fue alabada por el público, quien le entregó la gaviota de plata y oro.

Ha participado en exitosas producciones como Casado con Hijos, Alma y La Reina de Franklin.

Luis Slimming, también conocido como “Don Comedia”, es una de las figuras más prominentes del stand up, con una carrera que ha ido creciendo en popularidad, el conductor de los programas “Entre Broma y Broma” y “El Sentido del Humor”.

Estuvo presente en la pasada edición del Festival del Huaso de Olmué, llevándose la ovación del público. “Don comedia” estará en la tercera noche del evento, es decir, el próximo martes 27 de febrero, mismo día que se subirán a la quinta Maná y Men at Work.

El cuarto comediante confirmado es Luis Miranda, quien estará en miércoles 28 de febrero, jornada en la que también se presentarán Mora y Anita. Conocido tiktoker y comediante, conmovió con su historia durante la primera jornada de la Teletón 2021, convirtiéndose en capitán de la mesa digital para la edición siguiente.

Participó en Got Talent Chile, sin embargo, no logró pasar a las etapas finales, lo que no fue impedimento para continuar con su exitosa carrera en el mundo de la comedia, en donde se ha convertido en una de las figuras más prominentes del stand up nacional.

Sergio Freire, el reconocido integrante del Club de la Comedia, se subirá por segunda vez a la Quinta Vergara tras hacer reír al “monstruo” en la edición 2018, en donde obtuvo los dos galardones: la gaviota de plata y la gaviota de oro.​

Sergio es una de las figuras más importantes del humor en Chile, en donde ha participado en espacios como el Festival del Huaso de Olmué, conquistando a los miles de asistentes con sus distintas rutinas. Freire subirá al escenario el jueves 29 de febrero, mismo día que Los Bunkers y Young Cister.

El último comediante confirmado es Alex Ortiz, conocido también como “Ex Flaite Chileno” quien se presentará en jornada del viernes 1 de marzo, misma noche que subirá al escenario de la quinta Vergara Peso Pluma y María Becerra. Es un standupero de 38 años, que se presentó recientemente en el Festival del Huaso de Olmué, con una rutina que relataba sus experiencias de vida, llevándose el aplauso de los asistentes.

Revisa la parrilla completa de Viña 2024 a continuación