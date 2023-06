Entre las participantes más queridas del público de Gran Hermano se encuentra Skarleth Labra, quién ingresó al programa para limpiar su imagen luego de su mediática ruptura con el cantante urbano Pailita.

Durante su estancia en el reality Skarleth, le ha contado a sus compañeras sobre su relación con el artista urbano y ha dicho que le habría prometido el mundo entero y que él le aseguraba ser la única mujer que él amaba de verdad. En otras ocasiones también “yo ahora entiendo que él no sabe estar con alguien establemente porque la fama le cambió la vida, la fama, la plata y las mujeres en general. Entonces él no sabe estar en una relación estable” comentó la joven de 18 años.

¿Qué dijo Pailita sobre la participación de su ex polola en Gran Hermano?

Durante la transmisión oficial del programa Gran Hermano, el periodista y panelista Michael Roldán se comunicó con el artista urbano y le preguntó su opinión sobre la participación de su ex polola en el reality luego de comentar juntos a sus compañeras en diversas ocasiones sobre la relación que tuvieron. “Hermanito, eso no es tema para mí. Ella verá cómo quiere quedar ante la gente. Para mí es un tema superado“, declaró. En la misma línea, le deseo un buen pasar a Skarleth, “que le vaya bacán nomás, acá no se le desea maldad a nadie“.

Luego Pailita se sinceró y manifestó que no le gusta que su ex continúe hablando de él, si ella ya tiene nueva pareja. “Obviamente es fome que hable de mí, porque no le encuentro sentido, si ya pasó y está pololeando. Pero es un tema absolutamente de ella. Cada persona demuestra cómo es con sus actitudes“, concluyó.

Es importante recordar que la relación entre Pailita y Skarleth finalizó a principios de año y fue la participante de Gran Hermano quién funo por redes sociales al cantante urbano por manipulador, narcisista, malo y arrogante.