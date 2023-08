¡Sorpresa! Ya ingresó la primera participante a Gran Hermano Chile, Scarlette ya se encuentra en la casa más famosa del mundo, la joven bailarina de 21 años se ha visto compartiendo con sus nuevos compañeros de encierro quienes les han explicado toda la dinámica del programa y la casa.

Pero no será el único ingresó ya que está noche en un nuevo capítulo entrarán dos personas más, una de las nuevas participantes es Ignacia Michelson, la ex chica reality que participó en Resistiré y en Acapulco Shore. En una entrevista con Pamela Díaz la modelo confesó que ubicaba a Raimundo y a Francisca Maira del reality pero que a su parecer el casting había sido demasiado malo.

¿Qué dijo Ignacia Michelson sobre Fran antes de entrar a GH?

Antes de entrar al encierro Ignacia Michelson realizó un live en Instagram y confesó que no le caía muy bien Francisca Maira de hecho dijo “me carga la personalidad de Fran”. Además comentó que su favorita del encierro es Coni Capelli.

También señaló que “Yo no sé qué quieren que les diga pero la Fran afuera es igual, osea conmigo me hizo lo mismo que le hizo a la Coni te lame los huevos y por detrás te anda pelando, así la vida no es”.

Y eso no fue todo ya que la ex de Marcianeke dijo que “si yo les contará todo, pero con alguien me debo entretener”, al parecer la nueva participante de Gran Hermano no entrará con las mejores intenciones con Fran, por lo que es probable que tengan un problema o pelea entre ellas.

¿A qué hora dan el nuevo capítulo de Gran Hermano?

Esta noche luego de Chilevisión Noticias a las 22:30 horas transmitirán totalmente en vivo un nuevo capítulo de Gran Hermano Chile, dónde podremos ver el ingresó de Ignacia Michelson y Fede Farrell.