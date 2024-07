En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, el conductor del espacio Julio César Rodríguez abrirá la jornada dirigiéndose a los televidentes respecto a los comentarios que emitió el comediante Checho Hirane, en su episodio más reciente.

Entre los invitados de este viernes se encuentran Karol Lucero, también conocido como “Karol Dance”, Alisson Göhle, Malucha Pinto y Gonzalo Robles.

¿Qué dijo Checho Hirane?

Al comienzo del espacio, el animador realizó una aclaración en donde señalan que el comediante expresó en el espacio que “las acciones de los judíos es una masacre”, añadiendo que esos dichos que no forman parte de la opinión de Chilevisión, ya que las acciones de la guerra son por parte del Gobierno Israelí y no por el pueblo judío.

Karol Lucero habla de su boda

El animador entregó detalles en el espacio sobre su relación con María Francisca Virgilio, con quien tiene planeado casarse en noviembre de este año tras 7 años juntos. En donde reveló distintas anécdotas sobre la boda, entre ellos la lista de invitados.

“La verdad es que uno a lo largo del tiempo va desarrollando muchas amistades, hice una lista y llegué casi a los 500 invitados, y cuando se lo presente a María Francisca, ella tenía una lista como de 80 o 90 personas”, comenzó señalando.

“Era absolutamente contrapuesta y escuchamos a muchas personas que ya se han casado y decían inviten a personas que sean realmente importante para los dos y ahí María Francisca cortó a 300 personas”, agregando: “muchas personas de mi pasado, no califican”.

Asimismo en el espacio se refirió a un emotivo momento que vivió con Vanessa Daroch, “Ella iba al mucho gusto… y una vez ella se acercó a mí para preguntarme por qué participaba poco de sus secciones, y yo le dije que era un poco escéptico y me dice “¿te puedo entregar un mensaje?”, el cual le revela que era de su abuelo.

“Vanessa me dice que no le estoy creyendo y que me describiría como lo veo, y me dio una descripción… me dice que ve a mi tata conversando con una manzana en la mano y cortándola de forma circular”, explicando que era algo imposible que ella supiera.