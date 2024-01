Uno de los eventos más grandes del deporte, elSuper Bowl, está por comenzar su nueva edición, la cual, como de costumbre, contará con la presentación de uno de los artistas más importantes de la escena musical.

Grandes artistas han estado presente en uno de los eventos deportivos más vistos en la televisión, entre ellos Rihanna, Beyonce, Bruno Mars, Madonna, Black Eyed Peas, Coldplay, Katy Perry, The Weeknd, etc.

¿Cuándo es el Super Bowl y que artista se presenta en el medio tiempo?

Usher, el artista y compositor estadounidense, es el encargado de encender el esperado show de medio tiempo, en donde presentará frente a los miles de fans en el estadio y los millones de televidentes, sus grandes éxitos en vivo. Tal como Rihanna lo hizo el 2023.

La gran final del futbol americano se realizará el próximo 11 de febrero en el Allegiant Stadium en Paradise, Nevada, aunque los equipos que disputaran el ansiado trofeo aún no se definen.

¿Quién es Usher?

Usher Raymond IV, conocido artísticamente como Usher, nació el 14 de octubre de 1978 en Dallas, Texas, Estados Unidos. Es un cantante, compositor, bailarín y actor estadounidense, reconocido por su impacto en la música R&B y el pop. Comenzó su carrera a una edad temprana y se convirtió en una de las figuras más destacadas en la industria del entretenimiento.

Usher ganó notoriedad en la década de 1990 con su álbum debut “Usher” (1994) y continuó cosechando éxitos con lanzamientos como “My Way” (1997) y “8701” (2001). Sin embargo, fue su cuarto álbum, “Confessions” (2004), el que se convirtió en un fenómeno mundial. Este álbum vendió millones de copias y contenía éxitos como “Yeah!”, “Confessions Part II” y “Burn”, consolidando a Usher como una estrella internacional.

“Confessions” no solo fue un éxito comercial, sino que también recibió elogios de la crítica por su innovación y estilo único. A lo largo de su carrera, Usher ha explorado diversos géneros musicales, desde el R&B hasta el pop y el dance, mostrando su versatilidad como artista.

Otros álbumes notables incluyen “Raymond v. Raymond” (2010), que incluye sencillos como “OMG” y “DJ Got Us Fallin’ in Love”. Además, su participación en colaboraciones con artistas como Alicia Keys, Ludacris y Lil Jon ha contribuido a su éxito continuo.

La carrera de Usher no se limita a la música; también ha incursionado en la actuación y ha participado en películas como “She’s All That” y “In the Mix”.

A lo largo de los años, Usher ha acumulado numerosos premios, incluidos varios premios Grammy. Su legado en la música y el entretenimiento es innegable, destacando su habilidad para adaptarse a las tendencias mientras mantiene una base sólida de seguidores.

Escucha a Usher a continuación