Esta es la banda invitada a 5 Second of Summer que los teleonará en el Movistar Arena

5 Seconds of Summer llega a Chile el próximo 27 de julio con su esperada gira “The 5SOS show”, con la cual emocionarán a sus miles de fans en territorio nacional con lo mejor de su carrera que se extiende por más de 10 años y cinco años de estudio. Pero eso no es todo, ya que además DG Medios reveló cuál es el artista invitado para la gran velada.

La agrupación compuesta por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin llegará a territorio nacional para presentarse en el Movistar Arena, pero antes de que suban al escenario, habrá una conocida banda nacional.

¿Qué artistas abrirán el show de 5 Seconds of Summer en Chile?

El Significado de las Flores, la banda oriunda de Valparaíso, serán los encargados de llevar a cabo el opening act antes de la presentación de la agrupación australiana.

La banda nacional, que se caracteriza por mezclar música alternativa con art rock y noise, nace a principios de 2020 y está compuesta por integrándose por Acacia, en voz y guitarras, Maletas, en guitarra, Tristán, en bajo, y Bruma, en batería y coros.

“NOS VEMOS EL 27 DE JULIO estamos muy MUY emocionadxs de presentar ese día. Va a estar increíble!”, señaló la banda tras el anunció.

¿Quedan entradas para ver a 5 Seconds of Summer en Chile?

Afortunadamente para los fans de la banda, aún quedan entradas disponibles para ver a la 5SOS tocar en territorio nacional.

La venta de tickets están disponibles a través del Sistema Puntoticket. El precio de las entradas va desde los $40.775, que corresponde a la ubicación Tribuna, hasta los $93.200, que es la ubicación Platea Baja.