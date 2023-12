Podemos Hablar, el programa de conversación de CHV, estrenó un esperado capítulo en donde estuvieron presentes las finalistas del reality Gran Hermano, Constanza Capelli, Scarlette Gálvez y Jennifer Galvarini (Pincoya), quienes entregaron detalles de su paso por la competencia y protagonizaron divertidos momentos, uno de ellos, por la ganadora quien participó en una inesperada actividad con Jean Philippe Cretton.

Entre los invitados del espacio también se encontraba el fotógrafo Jordi Castell, la cantante Karen Bejarano, también conocida como Karen Paola, e Iván Arenas, conocido popularmente como El Profesor Rosa.

¿Por qué se besaron Constanza y Jean Philippe?

Todo ocurrió en medio de una actividad, en donde Jordi señaló que “a Pancho Saavedra se le ocurrió la prueba de la confianza”, para luego demostrarla con la cantante Karen Paola. La prueba consistía en acercarse mucho a los labios de una persona sin hacer contacto.

“Yo con la Karen Paola exigimos que tú le hagas la prueba a la Coni”, señaló el fotógrafo, a lo que ambos aceptaron. Pero en medio de la prueba, Jean Philippe se acerca y le da efectivamente un beso a la bailarina, generando la risa de los presentes.

Revisa el momento a continuación

La fuerte confesión de Constanza sobre su padre

La joven, cuyo nombre es Constanza Segovia Capelli, utiliza solamente el último, en honor a su madre Paola. Durante su paso por el encierro, la bailarina reveló que no tiene relación con su padre, explicando los motivos de su decisión.

En el programa de conversación de CHV emitido este viernes, la ganadora de la primera edición de Gran Hermano Chile, entregó nuevos detalles.

“A mí me crió mi mamá, yo no conozco a mi papá, nunca lo he visto en mi vida. Ni siquiera una foto de él, nada. Yo creo que la ausencia de mi padre y lo potente que fue para mí, el papel de mi mamá en mi vida, me hizo que me identificaran con el apellido de ella. Yo me siento muy como mi mamá”, comenzó señalando.

“Ella es una súper mamá, se la tuvo que jugar conmigo y con mi hermana. Me tuvo a los 18. Cuando di este paso, que yo sabía que iba a ser un paso importante… que sea con Capelli, porque se lo merece”, agregó.

“El apellido Segovia está muerto”, le comento el conductor del espacio, Jean Philippe Cretton, a lo que Coni responde que sí. “Está muerto. Tampoco es un episodio que me traumatice… Yo creo que uno siempre dice que no, pero inconscientemente sí. Siempre uno busca esa figura paternal. De repente me pasa en mis parejas que son más grandes, uno tiende a depender emocionalmente, a querer que te cuiden, y esas son cosas que pasan inconscientemente”.