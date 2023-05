Una de las series más aclamadas es The Mandalorian. La ficción protagonizada por Pedro Pascal logró cautivar a los fanáticos de Star Wars en todas sus formas. Ahora, la producción va por su cuarta entrega, y se dio a conocer la respuesta a lo que muchos seguidores sospechaban. Descubre los dichos del actor a continuación.

Pedro Pascal confirma lo que todos suponían en The Mandalorian

El actor chileno en conjunto con Evan Peters y Kieran Culkin conversaron en una mesa redonda organizada por The Hollywood Reporter. Durante el dialogo, el guardián de Grogu, fue consultado directamente sobre si debió ausentarse de la tercera entrega de The Mandalorian para grabar The Last of Us, producciones que se trabajaron en simultáneo. Ante la pregunta, Pascal afirmó que eso era correcto, lo cual lograba usando grabaciones de voz.

Todo esto a causa del traje de Din Djarin. “Hubo una gran cantidad de experimentación, de estar en el traje durante mucho tiempo y, francamente, mi cuerpo no estaba preparado para la tarea por cuatro meses”, reconoció.

“Pero yo estuve. Estuve en él una cantidad significativa, una cantidad elástica”, afirmó, fingiendo tirar de su cuello en la zona donde le rozaba el traje.

Luego agregó: “Pero ahora encontramos cómo hacerlo, lo cual es genial y, sorprendentemente, me dio la oportunidad de poder ir y hacer otra cosa”, dijo Pedro Pascal sobre la producción en HBO Max.

Pascal también señaló que necesita a veces dejar ir las cosas, como la atención al detalle, causado por una sensación que llegan casi a un nivel de Trastorno Obsesivo Compulsivo.

“Pero incluso si quieres que tu parte encaje perfectamente en este collage, a veces realmente tienes que renunciar a todo”, agregó

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de The Mandalorian en Disney +?

The Mandalorian debería comenzar a finales de 2024 o principios de 2025 en Disney +.