Uno de los estrenos más esperados de diciembre en Netflix y bien se ha demostrado en las reproducciones en el streaming, logrando liderar diferentes rankings. Hoy todos hablan de Rebel Moon, la nueva película del director Zack Snyder conocido por clásicos como El Amanecer de los Muertos; pero que fue salpicado por toda la polémica de La Liga de la Justicia.

Y es que el director, muchas veces incomprendido y donde los fans se dividen entre quienes lo aman o lo odian, lanzó finalmente una película que venía trabajando hace años, su propia versión de Star Wars.

Rebel Moon Parte 1, lo más visto en Netflix

Al menos en números el estreno de Rebel Moon ha cosechado buenas cifras para Netflix, ya que otra de sus producciones originales está en el tope del ranking.

Esto porque fue lo más visto en Chile desde su estreno hasta el pasado domingo por ahora según datos de Flixpatrol. Habrá que ver en los siguientes días si sigue como número 1 tal como pasó con ‘Dejar el Mundo Atrás’ que estuvo varios días en el primer puesto.

Pero también en todo el mundo, Rebel Moon está siendo lo más visto de Netflix en promedio en todos los países. Y esto pese a las críticas a la película de Zack Snyder.

¿Por qué critican tanto a Rebel Moon, Parte 1?

¡Atención! A continuación hay spoilers de Rebel Moon Parte 1: La Chica del Fuego. Si aún no la ves o no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Por años, Zack Snyder venía trabajado en esta historia inspirada claramente en Star Wars y otras películas del género. Ante la imposibilidad de poder dirigir esta trama en el mundo de la Guerra de las Galaxias, el director lanzó su propia versión llamada Rebel Moon, muy similar de hecho a uno de los spin-off más aplaudidos de la saga de George Lucas, Rouge One.

Aún así, la expectativa era alta por ver finalmente el trabajo del director apoyado por Netflix tras sus desencuentros con el DC Universe. De hecho su primera cinta en la plataforma, Army of the Dead, fue bastante bien recibida por los fanáticos.

Pero esta versión galáctica no terminó de cuajar tanto en los críticos como en parte de la audiencia que se vio “decepcionada”.

Y es que las fallas de Rebel Moon son bastante obvias y simples de ver, por lo que no se necesita un análisis tan profundo para ver por qué no funcionó del todo la película.

La principal falla son los personajes. Y es que aparte de Kora (Sofía Boutella) y su desarrollo y origen, los demás integrantes del grupo que se van uniendo a la causa son bastante genéricos.

No hay una introspección de quién es cada uno y salvo Kora, los demás pasan a ser meros personajes secundarios. El tema es que la cinta los trata como si de verdad importasen, pero pareciera que falta metraje y sentido en cada una de las historias. Sobre todo de actores reconocidos como Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) en el papel del cazarrecompensas Kai o la breve aparición de Ray Fisher, con quien Snyder ya trabajó en Justice League y le dio el papel de Cyborg.

Con el problema de los personajes, que son realmente la parte más relevante de un tercio de la película, la historia ya se siente que falta algo. Y no es solo un sentir, ya que anteriormente al estreno Zack Snyder ya había dicho que había un corte de escenas y que su versión del director era totalmente diferente.

¿Por qué Snyder sigue estrenando películas distintas a su idea? Por ahora no hay una explicación o si Netflix presionó en aquello, pero quizás hubiera sido mejor que se estrenara la película de inmediato como el corte del director.

Además se ha dicho que como esta es la Parte 1 y en unos meses saldrá la Parte 2, siempre se grabó pensando en una sola película y luego se decidió dividirla. Algo que se nota ya que el final de la primera parte queda bastante inconcluso pero no como si hubiera tensión para el futuro, sino que realmente se siente como que faltan escenas.

¿Te gustó Rebel Moon 1? ¿Te gustó Rebel Moon 1? YA VOTARON 0 PERSONAS

Aparte de esto, los efectos especiales también han sido criticados, aunque puede ser ya más gusto personal y que la visión de Snyder era que pareciera un videojuego más que algo real.

Por último, y si el director quería parecerse en algo a Star Wars, falla al no presentarnos mucho de este universo. Salvo pequeñas locaciones o personajes, nunca se logra entrar completamente a este mundo de Rebel Moon y cómo es.

Con estas críticas, que se han repetido en redes sociales, Rotten Tomatoes calificó en la parte de los expertos a Rebel Moon Parte 1: La chica del fuego con apenas un 23% con 132 reseñas. Los fans la calificaron un poco mejor, con un 66%.

Independiente de los resultados en la crítica, Rebel Moon está siendo de lo más visto en la plataforma y no solo tiene asegurada su segunda parte, sino que ya tiene fecha de estreno para el 19 de abril del 2024. Incluso este lunes se publicó el primer tráiler: