No queda nada para que comience el nuevo reality “Ganar o Servir” y muchos se preguntan si el animador Matías Vega, quien ha sido el encargado de realizar distintas y divertidas actividades en Tierra Brava, repetirá su papel en el nuevo espacio de competencia extrema.

En el evento del lanzamiento del line up de Ultra Chile, el animador estuvo presente y conversó con RedCarpet de Redgol, sobre si se sumará a Ganar o Servir.

¿Estará Matías Vega en Ganar o Servir?

Acerca de su paso por Tierra Brava, en donde es el encargado de liderar las actividades dentro de la hacienda, el comunicador señaló: “Para mí también fue una sorpresa, jamás me lo imaginé, que iba a terminar animando en un reality, pero fue una bonita experiencia. Nadie te enseña a hacerlo, fue como ‘ya Matías, creemos en ti, en tus talentos, en lo que has aprendido a lo largo del camino, entra y haz lo tuyo'”.

“Yo lo hago como algo genuino y es por eso que la gente lo ve y he tenido harta aceptación, sobre todo de niños, me sorprende eso, que me ven en la calle y me piden fotos, entonces feliz”, añadió, para luego comenzar que formó fuertes lazos con los integrantes del reality.

“Todas las personas que conoces ahí se hacen relevante en tu vida, uno crea como una amistad tan estrella, veo a Jhonatan que está en este carrete ultra, a Dani y Mateucci, es como si juntos ganamos una guerra, es como esa la sensación”.

Tras ser consultado sobre si será parte del nuevo espacio de competencia, el animador señaló que “sí, me voy a Perú (lugar donde se filma el espacio), eso es lo que puedo decir”.

También fue consultado sobre su favorito para ganar Tierra Brava en donde reveló que tiene a tres participantes que le gustaría que se lleven el premio final. “El Mateucci, la Chama y la Botota, así que espero que gane la Botota, grande Botota, te quiero”.

Revisa el registro a continuación