La influencer española Gala Caldirola es la nueva confirmada del reality de Canal 13,”Ganar o Servir”, en donde se reencontrará con Oriana Marzoli, con quien tuvo grandes conflictos durante su paso por Volverías con tu ex (2016), el espacio de competencia de Mega.

El espacio que está por comenzar, tendrá a sus competidores viviendo en una época pasada, casi 200 años, en donde los participantes deberán enfrentarse a duras competencias para definir en como pasaran la semana, ya que los ganadores tendrán beneficios y obtendrán el rol de señores, mientras que los que pierdan deberán atender al resto de la casona.

Gala Caldirola se suma a Ganar o Servir

La española, que participó en Volverías con tu ex y en el programa de cocina “El Discípulo del Chef”, el 2021, donde obtuvo el segundo lugar, señaló a Canal 13 sobre este nuevo proyecto que “La mujer que soy hoy es más madura, tiene más personalidad, más claridad, es más estable y más consciente. Ahora vivo en una etapa de mucha plenitud”.

La influencer llegó a Chile el año 2017 cuando solo tenía 23 años, en donde ingresó con su ex pareja, el italiano Marco Ferri. “No sé si yo era tan niña buena, sí creo que es un tema de la educación que me dieron. A mí no me enseñaron a hacer la guerra, me enseñaron a vivir en paz y en armonía y a construir relaciones sanas. No soy una persona tóxica, y eso sigue intacto en mí”,

Asimismo agregó: “Lo bueno es que esta vez sé a lo que voy, no es algo nuevo. Y tengo la sensación de que voy a hacer muchos amigos, que me voy a llevar bien con todo el mundo”.

“Tengo ganas de volver a reconectar con la gente que me dio la oportunidad de quedarme en Chile, que me vuelvan a conocer, a esta nueva Gala. Quiero que tengan una actualización de mí”.

¿Quiénes son los confirmados de Ganar o Servir?

Hasta el momento los rostros que estarán en el nuevo reality son el ex futbolista Coca Mendoza; la embajadora de Viña, Naya Fácil; la comediante Botota Fox; el ganador de Año 0, Pangal Andrade; el ganador de Volverías con tu ex y actual participante de Tierra Brava, Luis Mateucci, y la conocida chica reality, que regresa a Chile tras participar en Amor a Prueba, Volverías con tu y Doble Tentación, Oriana Marzoli.