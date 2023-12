Durante la jornada de ayer se confirmó a los humoristas que estarán presentes en el Festival de Viña 2024 y ya tenemos la parrilla completa para el festival que se llevará a cabo en la ciudad jardín la última semana de febrero.

Uno de los confirmados es Luis Slimming, Don Comedia, el comediante que estuvo presente en el Festival del Huaso de Olmué 2023 y que fue de lo más destacado de ese festival.

Ahora, el comediante estuvo conversando con RedCarpet por lo que será su debut en el certamen viñamarino y reveló algunos detalles de lo qué presentará con sus chistes en la Quinta Vergara.

¿Habrá chistes sobre el Plebiscito?

Una de las cosas que más espera el público de algunos de los humoristas para Viña 2024 son los chistes sobre política y es que hay algunos que evitan hacerlos para no ser comidos por el Monstruo de la Quinta Vergara.

Sobre esto habló Don Comedia y es que mencionó que le gusta igual hablar aunque sea un poco de política en sus chistes y con esto no descarta hablar sobre el proceso constituyente en nuestro país sobretodo después de que se rechazó la segunda propuesta constitucional.

“No sé si todos los humoristas van a hablar de eso. A mi me gusta mucho hablar de política, aunque sea un poquito porque igual dentro de todo igual es cómico que dentro de todo hayamos terminado igual dónde partimos ¿cachai? como que hay que decir algo de eso. Por ahí leí algo que decía Coco Legrand de que Chile es como una cueca que va, vuelve, zapatea y volví al mismo punto. Entonces como que eso lo encontré chistoso y dije bueno a lo mejor hablar de eso seria divertido también para ambos sectores“, explicó.

Puedes revisar el video completo de los dichos de Don Comedia a continuación:

Hay preparación para los chistes de Viña 2024

En una conversación con RedCarpet Luis habló sobre lo que hará o tratará de hacer en el Festival de Viña del Mar 2024 y según mencionó el comediante tratará de hacer algo más o menos similar que en el Festival del Huaso de Olmué este 2023 en donde conquistó al público con sus chistes, pensando siempre en si los chistes en los que piensa podrán ser presentados en Viña 2024.

“Preparando un poquito de que se vea bonito en la tele, antes no pensaba en eso ¿cachai? como que…antes no pensaba en eso pensaba en hacer reír a la gente del bar no más. En cambio este año he estado pensando ¿este chistecito en Viña se podrá contar? y ahí como con eso ir armando la rutina“, agregó sobre el armado de su rutina para su presentación.

En esta misma línea al ser preguntado sobre si tenía problemas con presentarse ante un público más “viejo”, este mismo destacó que no tenía problemas y que podía conectar con ellos ya que tiene una hija de 15 años por lo tanto tiene por donde agarrarse.

“Yo creo que aplica porque tampoco soy una persona tan jovial como que quizás haya algunas referencias, algunas series de televisión que quizás son más actuales pero yo ya tengo una hija de 15 años entonces eso me conecta altiro con cierta edad hacía arriba“, explicó.

Puedes revisar el video completo de la entrevista a Luis Slimming a continuación: