Este martes 19 se revelaron los últimos detalles del Festival de Viña del Mar 2024. Uno de esos datos que faltaban era la parrilla completa, la cual acompañará esta nueva edición del certamen viñamarino. Por ese lado, había espacios en blanco sobre los humoristas que se presentarían en la Quinta Vergara, y finalmente, ya está todo listo para que el país viva otra versión más del evento.

De ese modo, hay un comediante que ha resonado en los medios, se trata de Alex Ortiz, el conocido como “flaite chileno” quien se presentó en el Festival de Huaso de Olmué y ahora, se dirige al gran escenario de Ciudad Jardín.

¿Quién es Alex Ortiz? El comediante que se presenta en Viña 2024

Álex Ortiz, popularmente reconocido como el “Flaite Chileno”, ha emergido como una figura prominente en el ámbito del stand-up comedy. Su reciente participación en Olmué resultó en un resonante triunfo, cautivando al público con sus relatos humorísticos sobre la vida familiar y sus experiencias en el barrio. Ahora, el comediante se encuentra en la fase de preparación para impresionar a la audiencia del Festival de Viña del Mar en su próxima edición, donde se espera que conquiste al público del emblemático certamen con su particular estilo humorístico.

No obstante, no siempre el humor fue su gran camino. Su trayectoria se remonta a más de ocho años atrás, cuando se dedicaba al ámbito gastronómico y a la preparación de sushi. Sin embargo, decidió arriesgarse en el mundo de la comedia, presentándose en bares tanto en la capital como en diversas regiones.

Su incursión en la televisión le brindó reconocimiento, y en el año 2019 realizó su debut en Talca, enfrentándose a uno de los escenarios más imponentes ante una audiencia de más de 150 mil personas. A pesar de este logro, la experiencia no resultó del todo satisfactoria, ya que recibió críticas en las redes sociales, episodio que prefiere dejar en el pasado.

Aunque todo estaba un poco complejo, el hombre decidió a seguir insistiendo en su carrera hasta que llegó en 2023 al Festival del Huaso de Olmué y ahora en 2024 al Festival de Viña del Mar.

“Hoy tenemos una rutina familiar para que la disfruten los amigos acá en Olmué, estoy muy contento con la invitación, siempre quise estar en este escenario que lo encuentro maravilloso. Espero que les guste la propuesta. Voy a darlo todo para que se rían”, comentó el humorista a TVN

Por ese lado, en conversación con SoyValparaiso.cl, el comediante señaló que: “estoy emocionado, paso de un año para otro y de verdad que me pilló en un buen momento. Voy con una rutina que he estado trabajando antes y después del Olmué, con cosas ya habían quedado con rutinas mías y todo lo que se fue creando este año, lo cual he ido presentado en festivales, casinos, bares. Y también iré actualizando con las cosas que vayan pasando estos días, como me tocó la última noche”.