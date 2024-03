Tras un largo tiempo de espera finalmente este fin de semana se realiza el Lollapalooza Chile 2024. Y es que el festival reconocido mundialmente se toma el Parque Bicentenario de Cerrillo una vez más.

El Lolla ya está preparando para presentar un show sin igual para todos sus asistentes este fin de semana los que sin duda van a ver a algunas de sus bandas favoritas.

El festival comenzará todos los días a las 12:00 horas, que es el horario en que se abrirán las puertas para el ingreso del público, con los primeros shows de la jornada comenzando a las 12:30 horas de la tarde.

Horario de finalización del Lolla todos los días

Como ya te mencionamos el Lolla comienza todo los días a eso de las 12:30 horas con los primeros shows de la jornada. Sus horarios de término por otro lado varían dependiendo de los shows nocturnos que se harán durante las tres jornadas.

Y es que los primeros dos días el evento terminará a las 23:30 horas. Esto porque en el caso del día viernes 15 de marzo se tendrán shows de Meduza y BRESH los que comienzan a las 22:15 horas en el Banco de Chile Stage y Perry’s Stage siendo los últimos dos shows de la noche.

Para el día sábado 16 este también termina a las 23:30 horas aunque a diferencia del primer día esta jornada no cerrará con dos shows sino que con uno solo que corresponde a Chencho Corleone en el Banco de Chile Stage a partir de las 22:30 a las 23:30 horas.

El último día, el domingo 17 de marzo se ven cambios en su horario de término. Y es que a diferencia de los otros días el evento finalizará a las 23:00 horas. Con tres shows a la misma hora, el evento tendrá el cierre de los escenarios Cenco Malls, Alternative y Perry’s Stage con presentaciones de SZA, The Driver Era y Above & Beyond.

SZA comenzará con su presentación a las 21:45 horas mientras que las presentaciones de The Driver Era y Above & Beyond comienzan a las 22:00 horas. En el caso de los tres todos finalizan a las 23:00 horas.

Es importante mencionar que el ingreso es hasta las 22:30 horas, después de esa hora ya no se podrá ingresar al recinto.