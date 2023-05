En el matinal de Chilevisión se vivió un tenso momento completamente en vivo, cuando el espacio cubría un operativo de carabineros y municipal en la Vega Central de Recoleta.

Y es que en medio de la calle se estaba fiscalizando a vendedores ambulantes, algo que se ha vuelto recurrente el último tiempo en esta comuna u otras como Estación Central o Santiago.

Pero todo se complicó cuando uno de los entrevistados afuera de los locales del sector le respondió en duros términos al animador del programa Julio César Rodríguez, acusándolo de que no tenía calle:

“Acá suceden cosas, si estamos en la calle. Estamos en Mapocho Julio César, yo no soy ajeno a la realidad. Yo siempre he trabajado en la calle, sé cómo funciona. Yo creo que tú no sabes cómo funciona la calle, deberías darte una vuelta por acá para saber cómo funciona la realidad”, fue lo que comentó el entrevistado, lo que generó la inmediata reacción de Rodríguez.

“¿Perdón? Si yo conozco ahí compadre yo viví ahí. Yo soy de Hualpén, no nací en el barrio alto compadre. Yo viví ahí donde hay una torre en Santa María (…) si no me contí a mi el cuento de la calle, chao, chao, chao… No te las vengas a dar de… si yo sé cómo son las cosas“, fue parte de lo que le respondió el rostro de Chilevisión.

La discusión se dio en torno a las malas condiciones del sector, tanto de delincuencia como para los locatarios, pero fue totalmente sorpresiva la pelea que se dio en vivo en el matinal de Chilevisión que se vivió esta jornada, con una discusión que poco se entendió al final entre comentarios de uno y otro.