Este miércoles vimos en vivo como los participantes votaron en Gran Hermano Chile. Aquí los concursantes decidieron quiénes forman la placa de esta semana. Finalmente como no se realizó la fulminante durante esta nueva semana solo 4 participantes conforman la placa.

Con Jennifer, Raimundo, Francisca y Jorge en placa el público deberá decidir quién de los 4 participantes deja la casa. Pero primero el líder e inmune de la semana tendrá que salvar a uno de sus compañeros.

Esta semana pudimos ver lo variados que fueron los votos de los participantes y es que cada vez hay menos opciones para nominar.

Se fue contra Cony y Rai

Esta semana Jorge decidió darle 2 votos a Raimundo y 1 voto a Cony, con esto logró que Cony estuviera a punto de ingresar a la placa semanal y le dió más votos a Raimundo, quién ya se encontraba en placa junto con Mónica porque ambos tenían 3 votos.

Con estos dos votos extra Raimundo quedó con 5 puntos y terminó definitivamente en la placa de esta semana.

“Nosotros tuvimos un evento de Mercado Libre en el que el premio eran 8 millones de pesos. Yo partí ese evento amarrandome la muñequera y me la saqué a los 10 segundos“, comenzó explicando el contexto del porqué de sus votos.

Aquí explicó que el siente que le va a ir bien afuera, por lo tanto decidió dar un paso al lado para que otras personas que se lo merecían más tuvieran la posibilidad de ganar el millonario premio.

“Después de hacer eso Rubén me dijo que Raimundo le dijo que yo era un cagón por no hacer la prueba. Comentarios como ese me están haciendo darle dos votos. Raimundo me cae bien, tenemos una muy buena convivencia y es un buen aporte en la casa. Pero actitudes como esa me hacen darle mis dos votos“, explicó.

Sobre las razones que dió por su voto a Cony, el Mister Chile relató una situación que vivió con la bailarina y un plato sucio, lo que finalmente provocó que el le diera uno de sus votos.

“Siento que estar acá adentro y hacer ese tipo de bromas o de sacar en cara y dejar a las personas como sucias lo encuentro medianamente desleal porque igual estamos en televisión. Yo siempre me he mostrado ayudando acá adentro, antes les hacía el pan a todos, siempre lavaba la loza, siempre limpiaba mis cosas y que cosas como esas empañen mi imágen aquí adentro, no me parece justo“, explicó sobre su nominación a Cony.

