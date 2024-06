Este sábado se viene un gran partido en Copa América en donde la selección chilena enfrentará a Canadá en un duelo el todo por el todo por conseguir su pase a la siguiente fase de la competencia. El partido comenzará a las 21:00 horas y debido a su extensión chocará con el horario en que se transmite La Divina Comida.

Por lo mismo, muchos se preguntan cómo se modificará la programación del día de Chilevisión, canal que transmitirá el esperado duelo y si se emitirá el estelar de gastronomía y conversación.

¿Darán la Divina Comida este sábado?

El programa se emitirá después del encuentro entre Chile y Canadá, pero no habrá un capítulo estreno esta noche, sino que se transmitirá un episodio repetido.

Las confesiones de DJ Méndez

El artista nacional, detrás de hits como “Lady” y “Estocolmo”, estuvo presente en el más reciente capítulo de estreno del programa de gastronomía y conversación, en donde se sintió mal y no pudo estar durante todo la filmación, siendo reemplazado por el periodista Marcelo Arismendi.

Sin embargo, sí alcanzó a revelar interesantes anécdotas durante su breve participación, una de ellas involucra a la reconocida artista internacional Jennifer López, a quien conoció en un pub en Suecia.

“Aquí me fui a la B porque la tenía… Así como te tengo a ti al lado, en una mesa, en una fiesta de lanzamiento de su disco en Suecia”.

“Yo tuve la suerte de conocer al dueño de restaurant, un pub club que era muy exclusivo. Y me toca estar sentado ahí, y ella me dice algo bien heavy directo: ‘oye, tienes linda sonrisa y tienes lindos los ojos’”, comenzó revelando.

Revelando que se puso muy nervioso por conocer a JLO. “Yo me derretí. No me salía nada. Estamos hablando de Jennifer López, que a pesar de que es chiquita, es muy simpática y muy bonita“, concluyó.