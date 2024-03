House of the Dragon 2 revela trailer y fecha de estreno para junio

Una de las series más exitosas del último tiempo en HBO es House of the Dragon. Luego de la finalización de su primera temporada, sus seguidores se encontraban esperado la fecha de lanzamiento para seguir vibrando con la historia. Pues bien, la segunda parte ya tiene día de estreno.

Esta es una precuela de Game of Throne, exitosa serie que estuvo al aire entre 2011 y 2019, siendo una de las más alabadas de la historia. House of the Dragon se desarrolla 200 años antes que la mencionada y luego de una primera temporada que tuvo buena aceptación entre el público, ahora tendrá la liberación de una nueva entrega que busca seguir enganchando a los seguidores de este universo.

¿Cuándo es el estreno de House of the Dragon 2?

La segunda temporada de la serie saldrá a la luz el domingo 16 de junio del 2024. Este podrá ser visto en HBO y en la aplicación Max.

Revisa el trailer oficial de House of the Dragon

Lo que viene en la segunda temporada

La nueva entrega de House of the Dragon tiene bastante entusiasmados a los fanáticos del universo creado por George R.R. Martin. Esta continuará con la historia en la que está a punto de estallar la Guerra Civil al interior de la Casa Targaryen y explorando los conflictos entre los Consejos Verde y Negro. Cada bando está convencido de ser a quienes les corresponde Trono de Hierro.

En esta segunda temporada se incorporan al elenco Clinton Liberty (Addam of Hull), Jamie Kenna (Ser Alfred Broome), Kieran Bew (Hugh), Tom Bennett (Ulf), Tom Taylor (Lord Cregan Stark), entre otros. Serán ocho los capítulos que tendrá esta parte, los cuales irán siendo estrenados semana a semana a partir del domingo 16 de junio a través del canal HBO y la plataforma Max.