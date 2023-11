La televisión chilena tendrá la transmisión de la Teletón 2023 durante este fin de semana. El evento solidario se toma la pantalla chica con el fin de alcanzar la meta, para lo cual se realizará una extensa transmisión en vivo con el apoyo de animadores y artistas.

Esta edición tendrá un cambio clave respecto a lo que se conoce tradicionalmente. El cierre no podrá realizarse en el Estadio Nacional, debido a la preparación para los Juegos Parapanamericanos. Por esta razón, el bloque final se trasladará hasta al Quinta Vergara de Viña del Mar. Un hecho inédito, pero que no cambia el objetivo final que es superar los $37.327.475.057 que se reunieron en 2022.

Para cumplir la meta, es importante contar con la donación económica de las personas. Si bien muchos creen que el apoyo de las empresas, la realidad es que cerca del 70% de los recursos que le permiten funcionar a Teletón, viene de los ciudadanos comunes de Chile. Por esta razón, es relevante estar informado de todos los detalles para poder aportar a la cruzada solidaria que ayuda a miles de niños y adultos del país.

¿Cuál es la hora límite para donar a la Teletón 2023?

En realidad no existe un límite. De hecho, la cuenta de la Teletón está abierta durante todo el año, por lo que las donaciones se pueden hacer en cualquier momento. Sin embargo, es recomendable hacerlo antes de las 00:00 horas del domingo 12 de noviembre. Pasada esa hora es cuando se hace el cómputo final en el cierre de la Teletón y su show televisivo, por lo que es mejor depositar temprano y así no estar esperando hasta último momento para cumplir la meta.

¿A qué cuenta se debe depositar la ayuda para la Teletón 2023?

Las donaciones se deben realizar a la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile.

Nuevo protagonismo en la Teletón

El cambio de escenario en el show final no es el único cambio que tendrá la Teletón 2023. Don Francisco hace años que viene señalando la necesidad de que sean nuevos rostros los que asuman el protagonismo en la transmisión de las “27 horas de amor”. El otrora conductor de Sábado Gigante si bien estará presente, como todos los años desde 1978, avisó que esta vez lo hará desde un rol más secundario.

“Bueno, mi participación será menor. Yo ya no estoy en la organización, hay una nueva generación por lógica que se tiene que hacer cargo. Yo partí en 1978 con 38 años y hoy tengo 83. Es lo mismo, pero al revés. Entonces, claro, tengo que quedarme un poco más tranquilo en lo que yo he hecho y en lo que estoy haciendo. Pertenezco al grupo de donde me llaman, voy”, señaló el histórico animador a La Hora del Taco de Radio Universo.

Karen Doggenweiler, Diana Bolocco, Millaray Viera, Daniel Fuenzalida, Martín Cárcamo, Francisco Saavedra, Julián Elfenbein o Rafael Araneda, entre otros, son los llamados a tomar la posta que poco a poco comienza a ceder Mario Kreutzberger.