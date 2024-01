No todo son peleas y conflictos en Tierra Brava. Y es que Guarén y Nico Solabarrieta son de los pocos que viven su propio mundo dentro del encierro en la casa hacienda.

La pareja comenzó algo poco tiempo después del ingreso de Nicolás a la casa hacienda y desde ese momento no se han separado. Incluso las grabaciones del programa ya finalizaron y ellos siguen estando juntos y acudiendo a eventos como pareja.

Pero eso no es lo que llamó la atención de los fanáticos sino que durante el último capítulo estrenado de Tierra Brava, Guarén le contó a Nico algo sobre uno de sus conocidos amigos.

La quería conquistar y no funcionó

Durante una de sus conversaciones nocturnas y en busca de snacks Guarén le reveló a Nico que Benja Kuscevic se la joteo un tiempo, mucho antes de que ellos se conocieran en la casa.

La conversación entre ambos se dio de la nada y es que todo comenzó con un comentario hecho por la influencer hacía Nico mientras comían, lo que provocó que este tuviera curiosidad al darse cuenta de que uno de sus amigos era el que se quería jotear a la que ahora es su pareja.

“Tu mejor amigo era este weon de la Católica, el me hablaba por instagram“, mencionó Guarén.

“¿El Juanjo Adriano? ¿El Benja Kuscevic? ¿De verdad?“, mencionó al ver que Guarén asentía ante el segundo nombre para después reírse.

“Weon creo que no se cuánto tiempo pero nunca lo conocí en persona pero el weon creo que me invitó a salir. Pero había algo que no me gustaba de él, que era que se hacía el interesante primero me empezaba a seguir, luego me dejaba de seguir, después me hablaba, me respondía la historias y ahí nunca más. Me acuerdo que tenía los ojos claros y que tenía el pelo café claro“, mencionó Guarén.

“Ya si, es él“, mencionó Nico. “Cagaste“, dijo mirando a la cámara. “Si, es él“, agregó para después complementar con un “el culiao, no contó nunca ni una wea“.

Eso no es todo y es que Nico incluso señaló que con Benja eran “brothers“ y que si él le hubiera contado no hubiera dicho nada a nadie. Esto Solabarrieta lo hizo a modo de broma y siempre mirando a la cámara como si estuviera hablándole directamente a su amigo.

Muchas más cosas de esta conversación no se revelaron y es que la conversación entre ambos participantes quedó ahí sin más información revelada entre los dos.

Puedes revisar el video completo de la conversación entre ambos a continuación: