El capítulo de este martes en Tierra Brava estuvo lleno de peleas. Y es que por fin vimos la tan esperada pelea entre Angélica y Fran Undurraga. Pero eso no es todo y es que también vimos conflictos entre Fabio y Chama, también con Luis y además de Angélica con Fabio.

Y es que Fabio durante el capítulo de ayer se dedicó a no hacer sus tareas designadas en la casa. Esto porque al participante le tocaba limpiar la cocina junto con Chama, pero este mismo se negó a limpiar debido a que no era “empleado de nadie“.

Esto no agradó demasiado a Angélica quien se acercó a hablar con él para tratar de hacerlo entrar en razón. Esto no funcionó muy bien y la participante perdió la paciencia y se enojó inmediatamente con el finalista.

Perdió la paciencia

Las discusiones entre Fabio y Angélica comenzaron temprano en la mañana. Y es que Fabio se negó nuevamente a hacer el aseo en la cocina y destacó que incluso no tenía que hacer nada porque lavó platos, tazas y sartenes. Esto Angélica se lo peleó y le dijo que no es solo eso sino que también hay que limpiar la cocina en sí, algo que Chama terminó haciendo posteriormente.

Las cosas no quedaron ahí y es que posteriormente ambos tendrían una pelea mayor en el patio, la que escaló aún más y terminó con Angélica gritando luego de los comentarios de Fabio.

Y es que el participante se acercó a la Fierecilla de Yungay a preguntarle si todo se encontraba bien.

“Anda a limpiar. Fabio.. Yo de verdad….“, comenzó diciendo Angélica.

“Quiero decirte que a pesar de tu actitud nefasta conmigo en el fondo creo que eres una buena persona. No seas como la Chama“, le mencionó Fabio, algo que ya comenzó a molestar a Angélica.

“Estás dejando que Chama haga todo el trabajo“, comenzó diciendo Angélica ya claramente perdiendo la paciencia. “Termina con todo ese discurso altanero, narcisista que tienes. ¿Tu siempre con quien discutes? con las mujeres. Ojo, no vas a discutir con hombres, no, vas a discutir con hombres ¿Por qué siempre tienes que..? Oh agresiva yo“, agregó.

“Hay un lado sexi en ti que en realidad me despierta y me gustaría conocerlo más a fondo“, le respondió Fabio en modo burlesco.

“Si tu tienes valores anda a hacer la labor que te corresponde, que tienes que ir a limpiar esa cocina“, comentó Angélica mientras Fabio le ofrecía ayuda para la labor que tenía que hacer ella.

“Jamás te he tratado mal. Mantén la distancia conmigo y no te metas en mi metro cuadrado. Me has estado provocando toda la mañana, alejate. Agotas. Sale, mantén… alejate, alejate de mi“, le gritó Angélica ya sin paciencia a lo que Fabio solo le respondió que era una agresiva.

Puedes revisar la pelea a continuación:

No se mostró

Una de las cosas que se mostró en el adelanto y que no se mostró en el capítulo de hoy fue lo de la silla. Y es que en el adelanto se ve como Angélica aleja a Fabio con una silla y el participante le pregunta que qué hará con esa silla.

Ante esto la ex participante le dice que “enterrártela en el culo“, algo que finalmente no se mostró en el capítulo final de este día martes.

Puedes revisar el video a continuación en el minuto 4.47: