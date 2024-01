Tierra Brava ha tenido momentos difíciles. Y es que su participantes ya viven el agotamiento del encierro y por tanto están más propensos a peleas. Con un día difícil y lleno de conflictos finalmente vimos el tan esperado capítulo en el que Angélica abandonó la competencia debido a una gran pelea con Fran Undurraga.

Sin más ese no fue el único conflicto del día y es que Chama y Fabio también estuvieron enfrentados en una pelea debido a que el español no quiso realizar sus tareas dentro de la casa hacienda.

Esto claramente no agradó mucho al público y tampoco a algunos de sus compañeros de encierro y es que Chama, quien tenía que realizar la tarea también, tuvo una fuerte pelea con él y terminó rompiendo una escoba y por tanto fue sancionada durante el capítulo anterior.

Cara a cara

La misma noche después de que Angélica Sepúlveda dejó el encierro se llevó a cabo un nuevo cara a cara. Con esto pudimos ver como Fabio y Chama se votaron mutuamente. Y es que los ahora ex amigos ya no se llevan y no han hecho nada más que tener discusiones.

Entre sus razones, Chama destacó que tiene sus límites e incluso le pidió disculpas por todo.

Ante esto Fabio le mencionó que estaba cansado de que la participante se victimizará, algo que posteriormente profundizó a su momento de nominar. Y es que el español finalmente hizo que todo el momento fuera más tenso y además se extendió más de lo necesario.

“Te nomino por muchas razones. Por agredirme verbalmente. Por agredirme físicamente hoy, porque eso de romper un palo, una escoba, y lánzarmelo a la cara está demás. Y me resultas una persona cobarde por no admitir tus errores, porque siempre te victimizas, si no me aparto me da ese palo en la cara y aprovechas que eres mujer para exprimirme al máximo a ver hasta qué punto puedo llegar yo y explotar y no he explotado contigo. Ni un insulto te he dicho, lo único que te he dicho es que eres mentirosa porque es verdad, has mentido en muchas cosas y no solo a mi sino a nuestros compañeros“, mencionó.

Posteriormente contó una vez en que la venezolana fue a buscarlo y le pegó un cojinazo, uniendo a varios de sus compañeros a la conversación e incluso llegó a mencionar a Angélica dentro de la misma.

Y es que hasta la Botota terminó metida en el conflicto para aclarar que fue que fueron a buscar los huevos. Hay que recordar que el conflicto de los huevos se ha visto en los últimos dos capítulos.

Le dijo que era agresiva

Fabio se dio su tiempo y le dijo de todo a Chama y es que incluso después de meter a varios de sus compañeros en su pelea con la venezolana posteriormente destacó que encontraba que Chama era agresiva y además que no debería estar en el encierro.

“Y lo del palo que rompiste hoy y me lo lanzaste. Todos están de testigos que no lo fuiste a lanzar a la pared, me lo fuiste a lanzar a mi y si no lo esquivo me da en la cara. Así que tu me pareces una persona agresiva y no tendrías que estar aquí y no lo digo yo lo dice casi toda la casa. La única persona que aquí realmente te estaba cuidando y peleaba con todos era yo“, destacó.

Como ya es costumbre entre las peleas de estos dos participantes finalmente nuevamente terminaron agregando a más personas a su pelea personal y nuevamente Fabio sacó el tema de los huevos a la luz.

Finalmente Chama no pudo responder a varias de las cosas que le dijo Fabio y es que la pelea entre ambos se extendió bastante y finalmente Sergio Lagos los mando a los dos a sus respectivos puestos.

Puedes revisar la intensa pelea que tuvieron ambos a continuación: