La rivalidad entre Camila Recabarren y Mariela Sotomayor es bien conocida por todos los fanáticos de ¿Ganar o Servir? Y es que desde el día uno la modelo y la periodista se han enfrentado en diversas peleas y discusiones.

Fue en una de estas tantas peleas es que Mariela le mencionó a Camila que tenía un secreto sobre ella que era “Gravísimo“. Esto automáticamente llamó la atención de los televidentes que se pusieron a teorizar qué secreto podría ser.

Detalles del gran secreto

Ahora, en una reciente entrevista con Fotech.cl directo desde el encierro en Perú, Mariela reveló que tiene este secreto sobre la participante, el que es imposible de contar.

“Es una situación muy delicada que ella compartió conmigo y con más personas. Es algo que cuando lo dijo, fue tan fuerte, que quedé como en blanco, pero tratando de respetar lo que ella estaba diciendo y su voluntad“, señaló

“Pero cuándo pasó que ella me sacó todo mi trabajo en farándula, dije: ‘Bueno, estamos en estas’. Si ella me saca los diez años que he trabajado en farándula para poder hacer leña de mí, si ella está hablando de temas que no tienen nada que ver con este encierro y de temas que tiene que ver con mi trabajo en farándula, entonces yo utilizo las armas que tengo en farándula“, agregó.

Fue en este contexto que destacó que a pesar de sus amenazas hacia Camila en esa instancia, mencionó que de igual forma no podría decir esa información nunca.

“Ella contó algo muy grave, muy terrible, muy triste y yo le dije: ‘Camila, no me sigas molestando porque tú sabes que yo sé algo muy terrible que no corresponde y si estamos hablando de farándula, tendremos que ponernos en ese contexto. Y sabes qué, es tan grave, tan triste y es tan terrible que no lo voy a poder decir nunca en la vida, porque no podía, no puedo’. Lo que yo supe de Camila es impublicable“, finalizó.