Saltburn llegó como uno de los grandes estrenos de PrimeVideo del final del año. Y es que la película se estrenó en noviembre en el Reino Unido y posteriormente en diciembre del 2023 llegó a Latinoamérica.

La cinta rápidamente llamó la atención de los más jóvenes y también de los cinéfilos debido a su trama y fotografía. Asimismo también llamó la atención debido a sus constantes guiños de la cultura pop de los años 2000.

Además de eso también se hizo altamente viral en redes sociales por algunas de las escenas de Barry Keoghan que desde su estreno llamaron la atención de la audiencia.

Explicación del final de Saltburn

Saltburn está catalogada como una película de Comedia, suspenso y drama siendo protagonizada por Barry Keoghan que hace de Oliver Quick y Jacob Elordi como Félix Catton. Estos dos actores interpretan a los personajes principales y en torno a los que gira la trama de toda la película.

Y es que Oliver conoce a Félix durante el 2006 en Oxford, ambos se hacen amigos y Félix al descubrir que Oliver no tiene un lugar al cual volver durante sus vacaciones de verano es que lo invita a su casa, Saltburn, una mansión en Reino Unido en donde vive toda su familia, Los Catton.

Nota: Esta nota contiene spoilers, si no has visto Saltburn y no quieres saber qué es lo que sucede al final de la película no continúes leyendo.

Antes de saber que pasó al final primero necesitamos algo de contexto y es que luego de que Oliver vive un tiempo en Saltburn ve cerca su cumpleaños por tanto Elspeth y Sir James deciden realizar una fiesta de disfraces para así celebrar su cumpleaños.

En este momento es que Félix también decide darle una sorpresa a Ollie y es que lo lleva a visitar a su madre en Prescot. Aquí el joven descubre que todo fue una mentira de Oliver y que su madre no es una alcohólica y su padre tampoco había muerto como el joven había contado.

Una vez de vuelta en Saltburn Félix lo enfrenta y le dice que debe abandonar la casa de manera silenciosa el día siguiente ya que no pueden cancelar la fiesta. Tras no hablar durante toda la fiesta Oliver, ebrio, enfrenta a Félix en el laberinto y le dice que solo quería ser su amigo para después sentirse mal vomitar y dejarlo ahí.

Al día siguiente Félix es encontrado muerto y los Catton junto con Farleigh lloran al joven y el primo es nuevamente echado de la casa debido a tener cocaína durante la fiesta algo que está relacionado con la muerte del joven.

Oliver finalmente no deja la casa y se queda consolando a Elspeth y Venetia, pero la hermana de Félix prontamente encará al joven y le dice que solamente es una polilla en busca de luz pero todo termina en besos con el joven en el baño.

Al día siguiente, Venetia es encontrada muerta en el baño de Félix y se sospecha que fue un suicidio por la muerte de su hermano.

Ante esto los Catton quedan devastados y Oliver no los deja solos hasta que Sir James le paga a Oliver para que deje Saltburn y así finalmente los deje sanar como familia en paz la muerte de sus dos hijos.

Ollie finalmente deja la casa por la puerta trasera y posteriormente vemos como la historia tiene un salto a unos cuantos años más cuando este mismo se entera de que Sir James falleció, dejando a Elspeth viuda.

Elspeth y Oliver se encuentran en una cafetería de manera supuestamente casual y la mujer invita a Oliver a pasar tiempo en Saltburn mencionando que la mansión se encuentra igual que siempre algo que Ollie acepta.

Aquí vemos como Oliver finalmente se encuentra contándole a Elspeth todo un plan maquiavélico que tenía para eliminar a toda la familia para así quedarse con Saltburn.

Y es que finalmente el joven planeó todo y asesinó a cada uno de los integrantes de la familia, a excepción de Sir James y Farleigh, comenzando por Félix y culminando su plan con Elspeth, quién enferma le cedió la mansión antes de morir.

Así es, Oliver desde el momento uno se infiltró en la familia de los Catton. Y es que Emerald Fennell nos mostró como Oliver pincho la rueda de Félix para así acercarse y pasarle la suya y también como fingió no tener dinero para comprar alcohol y así acercarse más a él aún para así lograr su confianza y manipularlo para luego asesinarlo el día de la fiesta de su cumpleaños.

También se nos mostró cómo puso las cuchillas en la tina donde se encontraba Venetia para así hacer creer que todo fue un suicidio de la misma. Asimismo el joven también asesinó a Elspeth luego de desconectarla del soporte vital que la mantenía con vida.

Finalmente en la última escena vemos a Oliver disfrutando de Saltburn bailando desnudo al son de Murder on the Dancefloor de Sophie Ellis-Bextor, canción que ya es popular en los sitios de música online.

Curiosidades que quizás no sabías

Por si no lo sabías Barry Keoghan destacó que no usó una prótesis de pene al momento de la escena icónica del final de Saltburn y es que finalmente el actor se presentó totalmente desnudo y se comprometió con la escena final para que así fuera una representación más genuina y realista. Con esto finalmente la escena fue lograda y quedó perfecta luego de 11 tomas.

Asimismo el maquillaje de la cinta, según reveló el responsable de este trabajo, estuvo inspirado en el maquillaje más “desordenado” y poco prolijo del año 2006. Esto con la intención de capturar la estética de la moda y cultura pop de ese año para así darle más autenticidad a la película.