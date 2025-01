La panelista Daniela Aránguiz y el exfutbolista Jorge Valdivia iniciaron hace más de un año el trámite de divorcio, sin embargo, recientemente se reveló que se habría detenido por inesperada razón.

El periodista Hugo Valencia reveló en un nuevo capítulo de Zona de Estrellas los motivos por lo que este proceso se detuvo.

El divorcio de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia se detiene

“Hubo una decisión que se tomó para algunos a conciencia, para otros de manera impetuosa, y que ha traído consecuencias. Esa decisión es que Jorge Valdivia volviese a vivir con Daniela Aránguiz, esa decisión trajo una consecuencia directa para ellos dos que va a durar un buen rato”, comenzó señalando.

“A raíz de que Jorge Valdivia ha regresado a vivir con su exmujer, hoy no hay ninguna posibilidad de que ellos se puedan divorciar”, explicó el periodista.

Agregando que la demanda de divorcio presentada por Daniela Aránguiz contra Jorge Valdivia era un divorcio culposo. “Entiendo que el argumento es una infidelidad. Para presentar ese divorcio, y así lo señala la legislación chilena, es que la pareja tenga un cese de convivencia que varía, según el tipo de divorcio, entre los 12 meses y los 36 meses”.

ver también La imagen que confirmaría la reconciliación entre Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz

Daniela Aránguiz habla de posible reconciliación con Valdivia

El jugador se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en la casa de la Panelista de TV, acerca de los motivos, la ex Mekano se refirió a la situación hace algunas semanas en Sígueme: “Soy consecuente con lo que siempre he dicho, que si Jorge pasaba un momento difícil y yo lo tengo que cuidar, estemos juntos o no, lo iba a hacer. Lo dije mucho tiempo atrás, antes de que todo esto pasara”, dijo.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, en Only fama comentó: “Yo no sé lo que pueda pasar el día de mañana, pero siempre mis brazos van a estar abiertos para poder cuidarlo. Siempre. Y no lo he dicho ahora después de que le pasó esto, lo he dicho siempre”.