Nuevamente, se encendieron los rumores de reconciliación entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia luego de que nuevas imágenes de ellos almorzando juntos salió a la luz.

Esta no sería la primera vez que se rumorea de un posible regreso, luego de que se reveló que el ex jugador de Colo Colo está cumpliendo arresto domiciliario nocturno en su casa.

La nueva foto de Daniela y Jorge

El portal Infama compartió la imagen señalando: “Daniela Aránguiz y Mago Valdivia juntos en estos momentos en un restaurante en Vitacura. ¿Volvieron?”.

Daniela Aránguiz y la posible reconciliación con Valdivia

Hace algunos días, cuando se elevaron inicialmente los rumores sobre una posible reconciliación, la panelista de TV señaló los motivos de su viaje a Viña en Sígueme. “Nosotros con Jorge tenemos muchas cosas en común, tenemos propiedades en Viña que tenemos que estar viendo, documentos por firmar”.

“Tenemos departamentos en Viña, pero no existe esa intención todavía”.

“No voy a seguir respondiendo ni dando entrevistas cada vez que me vean con Jorge. Ojalá que lo puedan normalizar, porque nosotros tenemos una familia y él es el papá y yo la mamá, y si queremos ir a almorzar, lo vamos a hacer”.

En la misma línea, en el podcast ‘No me encasilles’, la ex Mekano se refirió a las críticas que ha hecho contra su ex pareja, señalando que se arrepiente. “Una de las cosas de las que me arrepiento es de todas las we… que hablé de mi exmarido. Lo hice de impulsiva, de despechada, por rabia”, explicó.

“Es diferente separarse de una persona que tú no amas de una persona que amas, yo cuando me separé yo lo amaba con locura”, señalando que la separación cambió la visión que tenía de su plan de vida. “Hay es cuando viene todo el despecho y toda la rabia, todos los errores”.