El cocinero Coco Pacheco estuvo presente en un nuevo capítulo del programa “Todo va a estar bien” en donde se refirió al caso de Jorge Valdivia, quien recientemente se encuentra cumpliendo arresto domiciliario nocturno en casa de Daniela Aránguiz, su ex pareja.

Todo comenzó cuando el conductor del espacio le preguntó sobre los famosos que colocaría en un museo como parte de una dinámica. “Jorge Valdivia también me gusta por califa”, señaló Pacheco, a lo que el conductor le respondió que el jugador “está siendo investigado por un delito muy grave”.

Las polémicas declaraciones de Coco Pacheco

“En esos tiempos, a nosotros no nos pasaba nada”, contestó Pacheco entre risas, agregando “ahora te molestan por cualquier cosa, te demandan… pobre Jorge (…) es delicado el tema”.

“Yo no le creo a ninguno de los dos yo le tengo estima como deportista, me encantó cuando estaba en la selección, es muy simpático me encontré un día en un restaurante con él y es un tipo muy amable, entretenido, entonces que le pasen estas cosas, es muy desagradable para todos. Me duele mucho que le esté pasando esto”.

“Y si fuera cierto?”, preguntó el conductor. “Yo creo que él corre un riesgo porque es de la farándula, se metió en el baile de la farándula y ahí tiene que pagar un precio”.

“Tiene un precio alto que pagar, yo creo que lo está pagando porque le gustó el cuento de la taquilla, se metió con gente de taquilla y, a la larga, eso te pasa la cuenta”.

Agregando: “Imagina que llega Jorge Valdivia a una discoteca donde hay 100 o 200 mujeres ‘ay quiero bailar contigo’, y él hace así (levanta la mano) y queda la escoba”, afirmó.

“Todas quieren bailar con él, lo acosan, lo he visto. Le pasaba a Luis Miguel cuando iba al restaurante y lo acompañaban hasta el baño, se metían las mujeres al baño, al urinario, no aguantan. A lo mejor Jorge Valdivia fue acosado y él, como macho, a lo mejor pasó algo”.

“Vamos a ver qué dice la justicia en ese caso”, señaló Eduardo de la Iglesia.

