Llegó al streaming: Así puedes ver la polémica Winnie The Pooh: Blood and Honey online

Octubre es el mes de Halloween y cientos de fanáticos del cine de terror andan en busca de nuevas películas para disfrutar en la noche de brujas. Winnie The Pooh: Blood and Honey llegó a una importante plataforma de streaming para que sus suscriptores disfruten de está novedosa cinta.

Del tierno osito Winnie The Pooh pasó a ser un asesino sediento de sangre,la película es una adaptación de terror del libro Winnie The Pooh de A.A Milne de 1926. La escalofriante cinta fue dirigida y escrita por Rhys Frake- Waterfield.

El director de cine británico ha realizado otras películas de terror de versiones con dibujos animados como: Peter Pan: Neverland Nightmare, Bambi: The Reckoning, The Killing Tree, The Area 51 Incident, Masacre del conejito de Pascua, entre otras.

¿Dónde ver Winnie The Pooh: Blood and Honey en streaming?

La novedosa película de terror se encuentra disponible desde el 13 de octubre para los suscriptores de Prime Video.

Revisa el tráiler oficial de Winnie The Pooh: Blood and Honey:

¿Cuál es la sinopsis de la película?

La película dirigida por Rhys Frake- Waterfield señala: “Una vuelta de tuerca siniestra a los personajes literarios creados por Alan Alexander Milne. En esta película, Pooh y Piglet se convierten en los principales villanos, tras ser abandonados por un Christopher Robin que va a la universidad. El chico se aleja de ellos, y se desentiende de ellos, poniéndoles la existencia muy difícil. Como han tenido que valerse tanto por sí mismos, se han vuelto esencialmente salvajes: han vuelto a sus raíces animales. Ya no son amigables: son como un oso y un cerdo despiadados que quieren ante todo dar caza a muchas presas”.

¿Quiénes forman parte del reparto de Winnie The Pooh: Blood and Honey?

El elenco de la escalofriante película lo conforman:

Craig David Dowsett como Winnie-the-Pooh

Chris Cordell como Piglet

Nikolai Leon como Christopher Robin

Amber Doig-Thorne como Alice

Maria Taylor como Maria

Danielle Ronald como Zoe

Natasha Tosini como Lara

May Kelly como Tina

Paula Coiz como Mary

Natasha Rose Mills como Jess

¿Habrá una secuela de Winnie The Pooh: Blood and Honey?

En una entrevista con el portal Dread Central le preguntaron al director si está pensando en ideas para una secuela. A lo que Rhys Frake- Waterfield respondió:

“Hemos tenido muchas ideas extravagantes. Hay otros personajes involucrados en ese universo, a los cuales no puedo acercarme, simplemente porque obviamente hay una línea muy fina con todo lo que es de dominio público. Y no quiero pisarle los pies a nadie de esa manera. Sólo quiero ceñirme a lo que se me permite hacer y hacer mi propia versión original de eso. Y he tratado de mantenerme lo más lejos posible del lado de Disney”.

Asimismo comentó que “espero que, como todo está correcto y lo he hecho todo correctamente, ahora pueda pasar a la secuela. Tenemos tantas ideas, mis pequeños grupos de chat se están volviendo completamente locos y todos estamos haciendo una lluvia de ideas y viendo cuál es el siguiente escenario en el que podemos poner esto. Y tengo muchos pensamientos retorcidos y oscuros sobre lo que quiero hacer pasar a Pooh y Piglet, y en qué escenarios quiero ponerlos y esas cosas, que espero que a todos les gusten”.