Aún sigue en cines y ya llegó al streaming, por lo mismo, muchos seguidores que quieran volver a disfrutar de la saga de Megalodón podrán hacerlo a partir de hoy, ya que la esperada secuela está disponible en una importante plataforma de entretenimiento.

La trama sigue a un grupo de científicos cuyo submarino es atacado por un megalodón, una especie de tiburón gigante que se creía extinta. Cinco años después de los eventos de la primera película, Jonas Taylor continúa su lucha contra los crímenes ambientales y colabora con Mana One en la exploración de las profundidades de la Fosa de las Marianas, donde se descubrió al megalodón.

¿En qué plataforma está disponible Meg 2?

La esperada cinta está disponible a través de este viernes 29 de diciembre en la plataforma de HBO Max.

Revisa el tráiler a continuación

¿Cuál es la trama de The Meg 2?

En esta nueva entrega, Statham regresa en su papel como Jonas Taylor, el científico que se une a Jiuming Zhang (Wu Jing), el tío de Meiying, en sustitución de Suyin, su difunta hermana, en Mana One. Ambos prosiguen sus investigaciones para desentrañar los secretos que alberga el océano.

Ambos líderes emprenden una expedición submarina hacia las profundidades del océano en busca de nuevas criaturas, pero se encuentran con un trío de megalodones en un destino turístico al nivel del mar, poniendo en grave peligro a gran parte de la población.

“The Meg” está basada en la novela de suspenso “Meg: A Novel of Deep Terror”, publicada por Steve Alten en 1997. La adaptación cinematográfica debutó en 2018 y fue un rotundo éxito de taquilla, recaudando más de 530 millones de dólares.