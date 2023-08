Luis Miguel, el astro de la música, comenzará esta semana su esperada serie de conciertos en Chile, la cual finalizará tras 10 presentaciones el próximo 6 de septiembre. Las entradas para ver al Sol de México se agotaron en cosa de minutos cuando salieron a la venta, por lo mismo, el artista agendó una nueva fecha para el 2024, de la cual ya se conocen los primeros detalles.

Los conciertos de este año del cantante en Chile se realizarán en el Movistar Arena, mientras que el agendado el próximo año tendrá una gran sorpresa.

Luis Miguel en Chile 2024

En conversación con La Tercera, Gabriel Peláez, director de Fénix Chile, la productora que trae al Sol de México, se refirió a las sorpresas que tendrá el concierto del próximo año y en especial a un cambio importante respecto a los shows de este año.

Su tour 2024 contempla una fecha para el próximo 2 de marzo en Santiago, la cual se realizará en un estadio, ya sea en el Estadio Nacional o el Bicentenario de La Florida, opciones que continúan evaluándose.

“Estamos efectivamente definiendo el lugar, pero será en un estadio de fútbol”, señaló Peláez, para luego agregar: “Hay temas que tienen que ver con fútbol, con la Conmebol y con los recintos ocupados para esos fines, pero estamos viendo. El Nacional sería lo ideal. Con diez Movistar Arena quedamos cortos, por tanto el Nacional sería perfecto, porque hace mucho más”.

¿Estará Luis Miguel en Viña 2024?

Asimismo, Gabriel Peláez se refirió a la posible llegada del artista a la Quinta Vergara. “Hoy no existen conversaciones”, para luego agregar: “Hoy no se está conversando el tema. No es que no exista ninguna opción, estas cosas pueden cambiar de un día para otro, todo puede ser posible, pero hoy no hay nada”.