Luis Miguel está muy cerca de comenzar el primer de lo que serán sus 10 conciertos agendados en Chile, como parte de su nueva gira mundial. Las entradas para estos shows se agotaron rápidamente, por lo que el Sol de México, agendó una nueva fecha para el próximo año.

Esto encendió las alarmas de los fans sobre la posible participación del cantante detrás de éxitos como “La Bikina” y “Suave”, pueda presentarse en el Festival de Viña.

Su tour 2024 contempla una fecha para el próximo 2 de marzo en Santiago, mientras que la próxima edición del festival viñamarino será entre el 25 de febrero y el 01 de marzo.

¿Estará Luis Miguel en Viña 2024?

En conversación con La Tercera, Gabriel Peláez, director de Fénix Chile, la productora que trae al Sol de México, se refirió a la posible llegada del artista a la Quinta Vergara. “Hoy no existen conversaciones”, para luego agregar: “Hoy no se está conversando el tema. No es que no exista ninguna opción, estas cosas pueden cambiar de un día para otro, todo puede ser posible, pero hoy no hay nada”.

Luis Miguel en Chile

Los días 21, 22, 23, 25, 26, 28 y 29 de agosto y 4, 5 y 6 de septiembre el Sol de México se subirá al escenario del Movistar Arena con un esperado concierto en donde repasará sus más grandes hits.

Por lo mismo, los fans se preguntan que canciones cantará el cantante y, como ya se presentó el pasado 3 de agosto en Buenos Aires, Argentina, ya se puede especular sobre el setlist que interpretará el artista.

Set 1

Será que no me amas (The Jacksons cover)

Amor, amor, amor (Bing Crosby cover)

Suave

Culpable o no

Dormir contigo

Te necesito

Es por ti

Hasta que me olvides

Dame

Set 2:

No me platiques más / Usted / La puerta / La barca / Inolvidable

Por debajo de la mesa / No sé tú (Armando Manzanero cover)

Como yo te ame / Solamente una vez / Somos novios / Todo y nada / Nosotros

Por una cabeza / Volver / Uno / El día que me quieras

Set 3:

Sonríe (‘virtual duet’ with Michael Jackson)

Come Fly With Me (Sammy Cahn cover) (‘virtual duet’ with Frank Sinatra)

Un hombre busca una mujer / Cuestión de piel / Oro de ley

Fría como el viento / Tengo todo excepto a ti / Entrégate

Set 4:

La fiesta del mariachi (Mariachi Vargas de Tecalitlán cover)

El Balajú / Huapango

Llamarada

Si nos dejan (José Alfredo Jiménez cover)

La Bikina (Rubén Fuentes cover)

La media vuelta (José Alfredo Jiménez cover)

Set 5:

Quiero / Que nivel de mujer / Mujer de fuego

No me puedes dejar así / Palabra de honor / La incondicional

Te propongo esta noche

Ahora te puedes marchar / La chica del bikini azul / Isabel / Cuando calienta el sol

Encore: