Coachella, el exitoso festival de música, se encuentra realizando su nueva edición en donde grandes artistas como estarán presentes en los distintos escenarios del lugar frente a miles de asistentes.

Lana del Rey, Sabrina Carpenter, Peso Pluma, Young Miko, Suki Waterhouse, Ateez, Steve Angello y Lil Uzi Vert, entre otros, fueron algunos de los artistas que se presentaron en la primera jornada que comenzó este viernes 12 de abril.

Este sábado 13, entre los artistas que se presentarán se encuentran Tyler, The Cretor, Blur, No Doubt, Ice Spice, Sublime, Santa Fe Klan, Grimes, Jon Batiste, Le Sserafim, Charlotte de Witte, Purple Disco Machine, Blessed Madonna y Last Dinner Party, entre otros.

¿Dónde se realiza Coachella?

El Festival Coachella es uno de los eventos de música más famosos del mundo y se celebra en el Empire Polo Club, ubicado en la ciudad de Indio, en el desierto de California.

El lugar cuenta con amplios terrenos que ofrecen espacio para múltiples escenarios, áreas de camping, instalaciones para comida y bebida, y otras actividades, para que los asistentes puedan disfrutar de una experiencia completa.

Tiene capacidad para 250.000 personas y se divide en dos fines de semana, en donde grandes artistas se presentan en los distintos escenarios.

¿Cuál es la diferencia horaria con Chile?

El lugar en donde se realiza el festival es el Indio, California, por lo que hay una diferencia de tres horas con Chile, es decir, cuando allá es el mediodía, 12:00 pm, en Chile son las 15:00 horas.

Conoce la programación de este sábado 13 de abril

El evento se transmitirá a través de la cuenta de Coachella en Youtube.

Blur se presentará en el Coachella Stage a las 22:40 (Horario Chile), mientras que Tyler, the Creator, se presentará a las 2:40 (14 de abril).

En uno de los números más esperados de la jornada, No Doubt, la exitosa banda de Gwen Stefani detrás de hits como “Don’t Speak”, “Hella Good” y “Ex Girlfriend” subirá al escenario del Coachella Stage a las 00:25 (14 de abril).

Revisa la programación de hoy