La última invitada al canal de Youtube de Pamela Díaz fue la cantante nacional Denise Rosenthal, en el programa “Sin editar” de la ex animadora de televisión le preguntó a la intérprete de “Isidora” acerca de su vida y romances, y entre las preguntas se encontraba cuál fue la locura de amor más grande que ha hecho, entre contagiosas risas la cantante recordó cuando apenas tenía 17 años.

La locura de amor de Denise Rosenthal

“Una vez… Bueno, me había pateado. A mí siempre me patean. Y la cosa es que una vez fui a la casa de él y le pegué fotos nuestras, como por todo el portón (…) Más que tóxica, era una mujer intensa, decidida. Entonces, nada. Imprimí las fotos, las corté, las pegué… Eran como 100, hueona“, contó Denise Rosenthal. A la historia añadió lo siguiente: “Y más encima estábamos hablando de que yo tenía, no sé, 17, 18 años. El cabro vivía con sus papás y todo“.

Luego la Fiera le preguntó si salían bonitos en las fotos y la cantante nacional le respondió “Sípos, de amor. Era como para que volviera conmigo”, respondió Denise. Siguiendo con la historia la cantante señaló que cuánto tiempo había durado la relación “un año. Ahí yo estaba trabajando y él se fue a la universidad, y creo que ahí… Me costó aceptarlo“.

También Denise reveló la reacción de su ex pololo mientras ella lo espiaba en cerca de la casa de él, “arriba del cerro figuraba, esperando a cómo él iba a reaccionar“. Y enseguida, expuso cuál fue la reacción de su ex pololo: “Las botó, amiga“. Además confesó que él nunca más la llamó.

Entre risas Pamela Díaz le comentó “te debió salir caro imprimir todas las fotos”, a lo que la cantante respondió “Sí, pero era una sugar mommy. Siempre una mujer independiente desde mis 14, 13 años“ y de inmediato confirmó que actualmente le “importa un pi**, no me duele” este momento causó más carcajadas durante la grabación del nuevo capítulo de “Sin editar”.