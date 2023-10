Un nuevo round se llevó a cabo en las redes sociales entre Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz, en donde la panelista de Zona de Estrellas le respondió con todo a su ex pareja acusándolo de no pagar la pensión, en respuesta al comunicado del ex seleccionado nacional defendiendo a la diputada Maite Orsini e interpelando a la ex integrante de Mekano.

Todo comenzó hace algunos días, cuando en el programa de Zona Latina, Zona de Estrellas, en el cual participa Aránguiz, el periodista Pablo Candia reveló que el ex futbolista fue sorprendido siendo infiel a la parlamentaria con otra mujer.

Tras esto, su ex pareja, se molestó y abandonó el set, ya que no se le reveló la situación con anterioridad y se enteró en vivo. Sin embargo, después arremetió contra Orsini señalando que ahora “la cornuda eres tú”.

Esto generó la rápida respuesta del ex deportista, quien arremetió con todo contra su ex pareja, primero desmintiendo la infidelidad y luego apuntó a sus dardos contra ella por referirse así a Orsini.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

La ex participante de El Discípulo del Chef arremetió con todo contra su ex pareja a través de redes sociales, en donde lo acusó de no pagar la pensión desde hace meses.

“Realizar una transferencia tarda 1 minuto. Hacer un post de insta conociendo tu poca capacidad de redacción 20 min”, para luego agregar: “8 meses sin pagar pensión. 8 meses de influencer”, continuó señalando. ”¿Qué es más importante? De ídolo a niño rata. ¡Pena!”.

¿Qué dijo Jorge Valdivia sobre Daniela Aránguiz?

En un extenso comunicado en Instagram, el “Mago”, se refirió a los rumores que apuntan a un quiebre e infidelidad a Orsini, respondiéndole a Aránguiz por referirse a la parlamentaria como “cornuda”.

Daniela en el espacio señaló: “Te fuiste a dormir a mi casa en Brasil. Maite, dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas y quizás ocupaste mis pijamas. Así que de que tú estás con Jorge, lo estás. Y ahora la cornuda eres tú”.

Debido a esto, Valdivia escribió en Instagram. “Pasados los días y luego de tantas nuevas conquistas que me sumaron, y que Daniela haya tratado de cornuda a Maite, solo decir que no tengo nuevas conquistas y que Maite NO es cornuda”, comenzó señalando, para luego interpelar a Aránguiz. “Solo te pido que dejes tranquila a las personas que no pertenecer a tu mundo de chismes”, expresó.

“Y a los portales, decirles, que si van a llamar a alguien de cornuda, háganlo con seriedad. No sean tan básicos”, para luego agregar que “Si cometí errores, ya están enterrados y consecuencias tuve suficientes”, agregó.

Para luego concluir su comunicado señalando: “El tiempo me enseñó que es violento cuando tratan de cornuda a otra persona y peor, aun cuando no lo es”.