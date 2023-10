Nuevamente la ex esposa de Jorge Valdivia protagonizó un tenso momento en el estudio de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz decidió abandonar el set del programa luego de tener diferencias con Pablo Candia, editor del espacio. Luego de saber una información sobre de una supuesta infidelidad del ex jugador de la selección chilena.

Antes de irse del estudio de Zona Latina la panelista comentó “encuentro que es una súper falta de respeto, porque yo creo que si vas hablar del papá de mis hijos de cualquier cosa, tenga o no tenga que ver conmigo, me tienes que consultar a mí”, indicó.

Asimismo agregó, “me da lo mismo lo que Jorge haga con su vida privada, son cosas que no me interesan, pero yo siento que cuando uno trabaja en un equipo de televisión hay una pauta diaria y la pauta es una hora antes del programa, donde se tocan los temas de los que se van a hablar”.

Daniela Aránguiz habla luego de abandonar el estudio de ZDE

Luego del inconveniente la panelista se refirió al tema el pasado viernes y señaló sus razones por las que abandonó enojada el estudio,

“yo ayer hablé con Sergio Rojas saliendo de acá, me llamó y me dijo una maquilladora me contó algo y quiero saber tu versión, y yo hable con él, no tengo pelos en la lengua, yo habló lo que yo quiero sobre todo cuando es algo mío, con quién yo quiero”.

También agregó que “no es algo nuevo la gente no se sorprende con actitudes mías, porque yo soy una mujer impulsiva, soy una mujer que reacciona de la guata, visceral, impulsiva, hago lo que siento, digo lo que siento depende del momento, muchas veces me arrepiento. He perdido mucha gente que quiero en el camino por ser así lo admito, una de ellas es la Adri, la quiero”.