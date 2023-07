¿Cuánto cuestan las entradas? 5 Seconds of Summer se presenta este mes en Chile

Los conciertos en el Movistar Arena están más activos que nunca y la banda australiana 5 Seconds of Summer se presentará el próximo jueves 27 de julio en la Capital. En esta oportunidad regresan a Chile con su gira “The 5 Seconds of Summer Show” que también presentarán en Buenos Aires, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Bogotá y Lima. Si no te quieres perder este increíble concierto a continuación te compartimos los precios de las entradas, el posible setlist y la banda telonera.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a 5 Seconds of Summer?

Aún quedan entradas disponibles para ver a 5 Seconds of Summer a través del sistema PuntoTicket, conoce a continuación los precios de las entradas:

Platea Baja: $77.200

Cancha Frontal: $62.725

Platea Central: $57.900

Cancha General: $53.075

Platea Alta: $43.425

Tribuna: $33.775

Movilidad reducida: $33.775

Acompañante movilidad reducida: $33.775

¿Cuál es el posible setlist de 5 Seconds of Summer en Chile?

Respecto a su última presentación en el Festival Mexicano Tecate Pal Norte en marzo, la banda conformada por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin tocaron las siguiente canciones, el orden del setlist puede cambiar:

She Looks So Perfect

Easier

More

Want You Back

Disconnected

Take My Hand

If Walls Could Talk

Red Desert

Jet Black Heart

Amnesia

COMPLETE MESS

Who Do You Love

Bad Omens

Ghost of You

Teeth

Yougblood

No Shame

Waste the Night

Wildflower

Best Years

Pizza

Easy for You to Say

Old Me

Me Myself & I

Blender

2011

¿Quién es el telonero para el concierto de 5 Seconds of Summer?

DG Medios confirmó que el opening act estará a cargo de “El Significado de las Flores”, banda de Valparaíso que mezcla el art rock y noise, que ha crecido enormemente en el último tiempo.