You: ¿Hay fecha de la quinta temporada en Netflix y qué se sabe hasta ahora?

You llegó a Netflix en 2018. Con un total de 10 episodios en su primera temporada, la serie logró conquistar a una gran parte de la audiencia de la plataforma de streaming.

Posteriormente, y debido a su éxito, la serie volvió con tres temporadas más en 2019, 2021 y 2023 respectivamente. Lamentablemente, luego del estreno de la última temporada en 2023 es que Netflix decidió anunciar que la serie finalizará con el estreno de su quinta temporada.

Con esto, la historia de Joe Goldberg verá su final tras varios amores, un matrimonio con un hijo y varios asesinatos. Y es que en la última temporada se encontró en Londres y tras su final volvió a Nueva York a enfrentar sus más grandes miedos.

¿You 5 se estrenó el 9 de febrero en Netflix?

Recientemente en Tiktok se viralizó una fecha de estreno falsa de You en Netflix. Y es que algunas cuentas destacaron que la quinta temporada llegó a la plataforma el pasado 9 de febrero.

Aquí te comentamos que está información es totalmente falsa. Y es que Netflix no ha estrenado aún You 5 en la plataforma y por tanto no se encuentra disponible. Ni en Latinoamérica ni en el resto del mundo.

¿Cuándo se estrena You 5 en Netflix?

De momento, Netflix no ha revelado la fecha de estreno de You en su plataforma. Pero, según las publicaciones que han realizado en sus redes sociales se ha destacado que esta debería llegar al sitio durante el transcurso de este 2024.

A pocas semanas de iniciada el año lo cierto es que Netflix no ha dado más información y tampoco hemos visto adelantos de la nueva temporada. Se espera que la plataforma de detalles a medida que continúe avanzando el año y así podamos saber más sobre la serie.