Estamos Muertos llegó a Netflix a inicios de 2022. La serie surcoreana de JTBC sorprendió a la audiencia con su historia de unos estudiantes encerrados en un Instituto mientras un temido virus zombie contagia a sus compañeros dejándolos aislados sin comida, agua ni contacto con el exterior.

La serie contó con un total de 12 capítulos y debido a su éxito la serie rápidamente confirmó la llegada de una segunda temporada durante mediados de 2022 contentando así a los fans.

Por más de un año los fanáticos de la serie han estado esperando que Netflix de más detalles de la serie sin muchos detalles.

Ahora una posible fecha de estreno se tomó las redes sociales como Tiktok y tiene a los fans más que locos esperando los nuevos capítulos lo que tiene a muchos con más dudas que respuestas.

¿Cuándo se estrena Estamos Muertos 2?

Te tenemos malas noticias y es que Netflix aún no confirma la fecha de estreno de Estamos Muertos 2. De momento lo único que ha presentado la plataforma es un video avisando que la serie tendrá una nueva temporada y en el sitio solo se informa que prontamente se estrenará una segunda temporada.

Más allá de eso no hay más información de la serie y si es que esta ya comenzó sus grabaciones o no. Y es que Estamos Muertos no ha tenido mucho movimiento desde el estreno de su primera temporada.

¿Estamos Muertos 2 se estrena este 28 de enero?

Si querías saber si la segunda temporada de Estamos Muertos se estrena este 28 de enero te contamos que no. Esta información es completamente falsa. Y es como te mencionamos hace unos párrafos atrás Netflix aún no confirma la fecha de estreno de la nueva temporada.

A pesar de esto en Tiktok se popularizó bastante la fecha de estreno falsa de la serie. Y es que gracias a diversas cuentas de creadores de contenido se difundió que la serie tendría su estreno en Netflix este 28 de enero de 2024.

Esto sin tener fuentes que nos confirmarán este hecho y sin que la plataforma misma haya revelado información.

Gracias a estos rumores, muchos fanáticos de la serie comenzaron a revisar Netflix a partir de las 00:00 horas de este 28 de enero para ver si es que se subieron los capítulos a la plataforma, esto sin éxito.

Eso no es todo y es que los rumores llegaron más allá con algunos diciendo que la serie ya se estrenó en Corea del Sur y que está aún no habría llegado a otras partes del mundo.

Esto tampoco es cierto ya que de ser así ya habrían filtraciones de la trama que tiene la segunda temporada.

Lo cierto es que el rodaje del nuevo ciclo al parecer comenzaría recién este 2024, dejando el estreno de Estamos Muertos 2 para más entrado el año o incluso para 2025.