En enero se cumplió un año desde que se estrenó la serie surcoreana “Estamos Muertos” en Netflix, una de las series que causó furor con su estreno en la plataforma y que meses después se confirmó que tendría una segunda temporada.

Esto se sabe sobre la segunda parte

La segunda parte de la exitosa serie “All of us are Dead”, que está basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun que cuenta con 130 capítulos publicados entre 2009 y 2011, está confirmada para estrenarse este 2023.

Aunque no se encuentra confirmada una fecha oficial de estreno la plataforma informó a sus seguidores que se estrenará en algún momento de este año.

Más detalles acerca de la serie no conocemos y es que la plataforma no ha entregado mucha información al respecto, solo tenemos un pequeño teaser confirmando la llegada del segundo ciclo de la serie.

Aunque este primer avance revela que algunos personajes de la primera temporada retornan a sus antiguos roles, lo que podría resolver las dudas que dejó el final del primer ciclo.

Con los 130 capítulos del Webtoon, Netflix sin duda tiene mucho que adaptar aún y con tantos hilos sueltos seguramente el segundo ciclo nos traerá más sorpresas, al igual que la primera temporada.

Con los fanáticos esperando la confirmación de la fecha de estreno sabemos que los siguientes actores volverán a interpretar sus roles: Park Ji Hoo, Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun y Park Solomon.

Mientras tanto, si aún no has visto la serie de Netflix, está disponible en el catálogo y cuenta con 12 capítulos.

En cuanto al argumento, la serie nos muestra a un grupo de estudiantes de un instituto llamado “Hyonsan High School”, quiénes quedan encerrados dentro del establecimiento debido que una rata infectada por un virus mortífero muerde a uno de los estudiantes logrando así una gran plaga de zombies.