Estamos muertos llegó al streaming de Netflix el 28 de enero de este año.Esta serie es de origen coreano cuenta con 12 episodios que han cautivado al público en un abrir y cerrar de ojos posicionando a la serie como el contenido más visto del momento. Cada episodio de la serie tiene una duración promedio de una hora, varían de 50 a 70 minutos.

La historia se basa en “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun que relata una trama similar sobre un grupo de estudiantes atrapados en el instituto Hyonsan luego que se propague un virus letal, el cual ha convertido a la población en zombies sedientos de carne humana. La trama toca temas como el bullying, la supervivencia humana, la amistad, el amor y desde luego, cuenta con su cuota sangrienta.

Este último tiempo la industria surcoreana ha sido todo un éxito entre ellos encontramos los títulos, “El juego del calamar”, “Estación Zombie” y la ganadora del Óscar, “Parásitos”, entre otras producciones, la industria cinematográfica surcoreana ha logrado llamar la atención del mundo y poner altas expectativas en sus futuras producciones como el reboot de “La casa de papel”.

La serie Estamos Muertos alcanzó el puesto #1 del ranking 10 en la plataforma streaming tras su estreno el viernes 28 de enero. También conocido en inglés como “All of us are dead”, el k-drama se convirtió en lo más popular del verano del 2022, superando a títulos como “Soy Georgina”, “Ozark”, “Café con aroma de mujer” y “Archivo 81″.

¿Habrá segunda temporada de Estamos Muertos?

¡Atención fans! Durante la Netflix Geeked Week 2022, la plataforma de streaming confirmó una segunda temporada de Estamos Muertos, aunque no reveló su fecha de estreno.